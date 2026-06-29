Förändringsledning och införandeexpert kapacitetsplanering järnväg
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2026-06-29
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Vi söker Förändringsledning och införandeexpert kapacitetsplanering järnväg till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Vi söker en erfaren konsult för ett spännande uppdrag inom Trafikverkets projekt MPK Vidareutveckling, ett strategiskt verksamhetsutvecklingsprojekt som syftar till att utveckla och förbättra planeringen av järnvägens kapacitet genom moderna arbetssätt och IT-lösningar.
I rollen som Förändringsledare och införandeexpert kommer du att leda och samordna införandet av nya arbetssätt och systemstöd, driva kravställning mot externa leverantörer samt säkerställa planeringsdata för verifiering och test. Du fungerar som en viktig länk mellan projektet och verksamheten och arbetar nära både interna och externa intressenter.
Uppdraget ställer höga krav på erfarenhet av förändringsledning, god förståelse för järnvägsbranschen och tågplaneprocessen samt förmåga att arbeta både strategiskt och operativt. Rollen innebär ett stort eget ansvar och erbjuder möjlighet att bidra i ett av Trafikverkets viktigaste utvecklingsprojekt.
Omfattning: 50 % (cirka 850 timmar per år) Placering: Solna, med möjlighet till distansarbete upp till 40 % efter överenskommelse.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
a) Högskoleutbildning minst 180 p (120p) inom relevant område. Trafikverket bedömer vad som anses vara relevant. Ovan kompetenskrav verifieras via CV, tydligt markerat.
b) Minst tre års (36 månaders) erfarenhet av införande av processer, arbetssätt och systemstöd inom kapacitetsplanering av järnväg.
c) Hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens och goda kunskaper kring hur järnvägsbranschen fungerar och hur tågplaneprocessen är uppbyggd. Ovan två (2) kompetenskrav styrks av ett till två (1–2) referensuppdrag som omfattar minst 3000 timmar sammanlagt.
d) Minst fem års (60 månaders) erfarenhet av att driva förändringsarbete inom tåglägestjänsten alternativt annat område inom planering eller operativ drift med många intressenter inblandade i förändringsarbetet och mottagandet av förändringen.
e) Minst fem års (60 månaders) erfarenhet som projektledare alternativt som senior linjechef med dokumenterat resultat av att införa förändringar. Ovan två (2) kompetenskrav styrks via CV, tydligt markerat med vilka uppdrag som avser att påvisa erfarenheten. Start- och sluttider för redovisade uppdrag ska anges i år och månad, ÅÅ-MM, samt sysselsättningsgrad.
f) Minst 1200 timmar (motsvarar 1år men 70% sysselsättningsgrad) av att leda arbete med att analysera fel och säkra behov kopplat till planeringsdata från MPK lösningen.
g) Minst 1200 timmar (motsvarar 1år men 70% sysselsättningsgrad) av arbete med att analysera hur MPK-lösningen påverkar tågbolagen, hur de konsumerar data från MPK-lösningen och utförande av tester mellan MPK-lösningen och tågbolagen.
h) Konsulten ska behärska både att mer övergripande leda och kommunicera, men också arbeta mer hands-on med detaljer inom området.
i) Arbetslivserfarenhet av minst ett (1) större konsultuppdrag inom området verksamhets- och organisationsutveckling, med större menas budget över 350 miljoner och fler än 50 projektmedlemmar. Publiceringsdatum2026-06-29Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7984028-2074757". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vällingby torg (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY Arbetsplats
Centio Jobbnummer
9982782