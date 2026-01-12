Förändringsledare till Quest Consulting
2026-01-12
Uppdragsbeskrivning
Du kommer att arbeta som förändringsledare i olika verksamhetsutvecklingsuppdrag med varierande omfattning och komplexitet. Organisationen har ett stort behov av stöd inom förändringsledning, vilket innebär att du bidrar både operativt och taktiskt i pågående projekt, program och uppdrag där förändring ska realiseras och önskade effekter uppnås.
I uppdraget leder du individer, grupper och delar av organisationen genom förändring, ofta inom ramen för ett projekt eller uppdrag. Du ansvarar för att planera, driva och genomföra förändringsarbetet, antingen själv eller genom andra, och arbetar nära projektledning, uppdragsgivare och berörda intressenter. En viktig del av rollen är att vara tydlig i ansvarsfördelning och leverabler kopplat till förändringsledning.
Du stöttar chefer, ledning och verksamhet i att driva förändringsarbete framåt genom att ta fram och förankra underlag såsom övergripande förändringsplaner, påverkansanalyser och intressentkartläggningar. Du leder och styr förändringsprocessen, genomför operativa aktiviteter och samarbetar vid behov med kommunikationsfunktion.
Uppdraget innebär även att du planerar och genomför presentationer, workshops och andra insatser för att stärka organisationens förmåga inom förändringsledning samt bidra till ökad kunskap, förståelse och kompetens i verksamheten. Arbetet spänner över strategisk, taktisk och operativ nivå och kräver ett helhetsperspektiv på förändring som omfattar människor, processer och IT-stöd.
Exempel på arbetsuppgifter
Stöd till beställare, chefer, ledning och verksamhet i att driva förändringsarbete för att uppnå identifierade effekter
Planering och framtagande av underlag såsom övergripande förändringsplaner, påverkansanalyser och intressentkartläggningar
Ledning och styrning av förändringsprocessen, inklusive genomförande av operativa aktiviteter
Nära samarbete med program-, projekt- eller uppdragsledning samt kommunikationsfunktion när sådan är involverad
Genomförande av presentationer, workshops och andra insatser för att stärka organisationens kompetens inom förändringsledning
Obligatoriska krav
Minst 8 års erfarenhet av att arbeta dedikerat som förändringsledare i projekt eller uppdrag. Erfarenheten ska omfatta framtagande av förändringsplaner, intressentanalyser, kommunikationsplaner samt genomförande av förändringsaktiviteter
Minst 5 års erfarenhet av att, i rollen som förändringsledare, ha drivit taktiskt och operativt förändringsarbete inom komplexa initiativ i organisationer i stark tillväxtMed komplexa initiativ avses uppdrag där förändringen berört flera verksamhetsområden och påverkat människor, processer och IT-stöd
Minst 5 års erfarenhet av att arbeta som förändringsledare i uppdrag med fokus på IT- och/eller digitaliseringsinitiativ
Minst 5 års erfarenhet av att planera och genomföra workshops kopplade till verksamhetsutveckling
Certifiering i etablerad förändringsledningsmetodik (t.ex. ADKAR) samt minst 3 års praktisk erfarenhet av arbete enligt metodiken
Meriterande krav
Minst 5 års erfarenhet av att omsätta affärsplaner och strategiska styrdokument till konkreta underlag som stödjer förändring
Minst 5 års erfarenhet av att hantera frågeställningar på strategisk, taktisk och operativ nivå
Minst 3 års erfarenhet av arbete i tvärfunktionella team
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi.
