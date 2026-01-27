Förändringsledare till Quest Consulting
2026-01-27
Uppdragsbeskrivning
Uppdraget avser en förändringsledare för arbete med införande av en ny governancemodell kopplat till en ny IT-sourcingstrategi inom en större organisation. Arbetet omfattar förändringsledning med fokus på strategi, planering och genomförande.
Obligatoriska krav
Erfarenhet av att analysera verksamhetsbehov och omsätta dem till konkreta förändringsplaner samt att prioritera förändringsinsatser baserat på verksamhetsnytta, påverkan och risk.
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
Erfarenhet av att leda förändringsinitiativ kopplade till processer och IT-system i miljöer med flera leverantörer och komplex styrning. Meriterande: Erfarenhet av införande av SIAM.
Förståelse för ITIL, PM3 och SIAM-modeller samt god kunskap om någon av de etablerade förändringsledningsmetoderna (t.ex. Prosci/ADKAR, Lean Change).
Förmåga att definiera och följa upp KPI:er för förändringsinitiativ samt erfarenhet av att säkerställa att förändringar implementeras hållbart och ger önskad effekt.
Minst 7 års dokumenterad erfarenhet av förändringsledning i komplexa organisationer. Meriterande: Erfarenhet av förändringsarbete inom offentlig sektor.
Starka kommunikations- och faciliteringsfärdigheter samt erfarenhet av att ta fram kommunikationsmaterial och utbildningsinsatser kopplade till förändring.Publiceringsdatum2026-01-27Dina personliga egenskaper
Förmåga att bygga förtroende, hantera motstånd och skapa acceptans för förändring.
Strukturerad och analytisk med strategiskt tänkande.
Uthållig och stresstålig i komplexa miljöer.
Pragmatisk - förmåga att prioritera samt att snabbt gå från plan till handling.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Detta är ett heltidsjobb.
Quest Consulting Sverige AB (org.nr 556945-6659), https://quest.se/
