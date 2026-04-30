Förändringsledare till Framtidens socialtjänst
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Välkommen till Järva, ett stadsdelsområde med ung befolkning med bakgrund i många olika kulturer. Järva stadsdelsförvaltning ställer om till en mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst som utgår från invånarnas behov. och präglas av tidiga lösningar, där medarbetarna har fokus på socialt arbete. Järva är en av fyra stadsdelsförvaltningar som ingår i ett pilotprojekt i Stockholms stad kring första linjens socialtjänst.
Vill du vara med och utveckla det sociala arbetet i Järva stadsdelsförvaltningen?
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig:
en central roll i en av socialtjänstens största omställningar,
möjlighet att påverka socialtjänstens framtid på riktigt,
engagerade kollegor och en miljö där innovation välkomnas,
kompetensutveckling och möjlighet att växa i din profession,
friskvårdsbidrag och andra förmåner. Läs gärna mer om Förmåner för medarbetare - Stockholms stad
Din roll
Som förändringsledare är du direkt underställd avdelningschefen för avdelningen främjande och förebyggande sociala insatser och du rapporterar till operativ styrgrupp där avdelningscheferna för förvaltningens tre socialtjänstavdelningar ingår. Du arbetar på uppdrag av socialtjänstens chefer både självständigt och i team med projektledaren för första linjens socialtjänst.
Ditt uppdrag är att kartlägga behov och förutsättningar för stadsdelsförvaltningens omställning mot den nya socialtjänstlagen samt planera, driva och samordna de förändringar som behövs kopplat till omställningen. Du kommer omvärldsbevaka och kommunicera utvecklingen kopplat till socialtjänstlagen. Du kommer också att samverka med representanter från andra stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad och ingå i en stadsövergripande arbetsgrupp för att driva en gemensam omställning till framtidens socialtjänst. Som representant för Järva stadsdelsförvaltning i stadsgemensamma sammanhang kommer du att förmedla våra behov, förutsättningar och erfarenheter av omställningen.
Din kompetens och erfarenhet
Socionomexamen eller annan examen som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Flerårig erfarenhet, på både operativ och strategisk nivå, från en eller flera delar av socialtjänstens verksamhetsområden.
Erfarenhet av att leda och driva utvecklingsarbete.
Vara väl bekant med socialtjänstens uppdrag och nuvarande socialtjänstlag.
Goda kunskaper i det svenska språket och förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande med:
Erfarenhet som arbetsledare eller projektledare.
Kunskap och erfarenhet av förändringsledning och arbetssätt som främjar brukardelaktighet.
Erfarenhet av att hålla workshops och hålla presentationer inför större grupper.
Du är utvecklingsinriktad, nyfiken och kreativ samtidigt som du är strukturerad och tydlig. Du ser helheter, tar hänsyn till det större perspektivet och bidrar till ett gott samarbete genom att ha ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt. Du bjuder in till dialog, lyssnar aktivt och anpassar kommunikationen utifrån rådande situation. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet, motivation och engagemang för tjänsten.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.
Här kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
163 64 SPÅNGA Arbetsplats
Järva stadsdelsförvaltning, Avd främjande och förebyggande sociala insatser Kontakt
Dick Moren, SACO 0850840622
