Förändringsledare inriktning Näringslivscoach
Gävle kommun, Individ, familj och arbete / Personaltjänstemannajobb / Gävle Visa alla personaltjänstemannajobb i Gävle
2026-01-27
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Inom Välfärd Gävle finns vår arbetsplats på Jägargatan 2. Här arbetar ca 80 medarbetare och fem enhetschefer. Vi arbetar i team och vi sitter i kontorslandskap och har tillgång till flera mötesrum och konferensrum. I byggnaden finns ett café och en reception. Allt arbete sker på plats och hit kommer även våra kunder. Hit går det bra med bussförbindelser och det finns många fina cykelvägar.
Vill du skapa nätverk och möta arbetsgivare, identifiera deras behov av arbetskraft och matcha mot arbetslösa försörjningsstödstagare? Vi söker nu en förändringsledare med inriktning som Näringslivscoach.
Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Uppdraget som Näringslivscoach är en stödfunktion inom Arbos som ska bidra till målet att våra kunder blir självförsörjande genom arbete.
Näringslivscoacher arbetar med matchningsuppdrag för Arbos kunder och BEA anställda mot det privata näringslivet.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
• ha god kunskap om Arbos målgrupp
• ha god kunskap om det lokala näringslivets behov av arbetskraft
• identifiera eventuella kompetensglapp mellan företagens behov och Arbos kunder samt BEA anställda
• bjuda in relevanta arbetsgivare till företagsinformation, urvalsuppdrag och ansvara för rekryteringsuppdrag
• samarbeta brett och har kontinuerlig dialog med förändringsledarkollegor
• samarbeta med Arbetsförmedlingen i syfte att möjliggöra subventionerade anställningar och praktik
• samarbeta med Vuxenutbildningen i olika uppdrag
I tjänsten ingår också att vara förändringsledare till personer som söker försörjningsstöd och av olika orsaker inte kan försörja sig själv. Tillsammans med individen arbetar du för att skapa vägar mot ett självständigt liv med egen försörjning genom arbete, studier eller annan ersättning. Genom aktiva insatser samt motivations- och förändringsarbete skapar du förutsättningar för individen att ta nästa steg i sin utvecklingsresa. Arbetet består av motivationshöjande och vägledande insatser både enskilt och i grupp.Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen såsom socionom, beteendevetare -pedagogisk inriktning, eller annan akademisk examen som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
Vi vill att du har erfarenhet av liknande arbete under minst 1 år och vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av kontakter med arbetsgivare i det privata näringslivet. Du har förmågan att skapa goda relationer, förstå företagarens behov av arbetskraft samt se möjligheterna för Arbetsmarknad och stöds kunder, med eller utan statligt anställningsstöd.
Det är också ett krav att du har B-körkort och körvana av bil.
För att lyckas i rollen har du:
* ett coachande förhållningssätt
* förmågan att leda, motivera och inspirera andra samt att du får dem att utvecklas och må bra.
* förmåga att skapa en öppen dialog
* förmåga att anpassa ditt agerande utifrån olika situationer, du bygger tillitsfulla relationer där andra känner sig trygga
* prioriteringsförmåga, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat
* förmåga att leverera resultat, både vad gäller kvalitet och produktivitet
* ett systematiskt, metodiskt och pålitligt arbetssätt och som person har du lätt för att fokusera på kundens behov och uppnå god kundtillfredsställelse.
Du är van vid att hålla presentationer, föreläsningar, utbildningar och anpassar dessa efter målgruppens behov och återkoppling.
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
* generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
* ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
* flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/upptack-vara-formaner-for-trygghet-och-balans/
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/
Här kan du läsa mer om hur vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
