Förändringsledare - Verksamhetsutveckling (Senior)
Soros Consulting AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-01-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Soros Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Plats: Sundbyberg
Omfattning: 100 %
Distansarbete: Upp till 50 % enligt överenskommelse
Uppdragsperiod: 12 mars 2026 - 11 mars 2027
Option: Möjlighet till förlängning (2 + 2 + 2 år)
Säkerhet: Säkerhetsprövning och registerkontroll krävs
Vi söker nu en senior förändringsledare inom verksamhetsutveckling till ett omfattande och strategiskt uppdrag i en komplex organisation. Uppdraget passar dig som har gedigen erfarenhet av att driva förändring i större initiativ och som trivs i en roll där du kombinerar strategiskt tänkande med operativt genomförande.
Rollen innebär att stötta verksamheten i olika typer av förändringsuppdrag med varierande komplexitet, samt bidra till att stärka organisationens samlade förmåga inom förändringsledning.
Om rollen
Som förändringsledare leder du individer, grupper och delar av organisationen genom förändringsresor, ofta inom ramen för projekt eller uppdrag. Du arbetar både självständigt och i nära samverkan med projektledare, beställare och andra nyckelroller.
Du har ett helhetsansvar för att planera, driva och följa upp förändringsarbetet på både taktisk och operativ nivå. Rollen kräver god kommunikativ förmåga, tydlighet i ansvarsfördelning samt förmåga att skapa engagemang och förståelse för förändringens syfte och mål.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Stötta chefer, ledning och verksamhet i att driva förändringsarbete mot uppsatta mål och identifierade effekter
Planera och ta fram förändringsrelaterade underlag såsom förändringsplaner, påverkansanalyser och intressentkartläggningar
Leda och styra förändringsprocessen samt genomföra operativa förändringsaktiviteter
Arbeta nära projekt-, program- och uppdragsledning samt kommunikatörer
Planera och genomföra workshops, presentationer och utbildningsinsatser inom förändringsledning
Bidra till ökad kunskap, förståelse och mognad inom förändringsledning i organisationen
Skallkrav
För att vara aktuell för uppdraget behöver du ha:
Minst 8 års erfarenhet av att arbeta dedikerat som förändringsledare i projekt eller uppdrag, inklusive framtagning och genomförande av förändringsplaner, intressentanalyser och kommunikationsplaner
Minst 5 års erfarenhet av att driva taktiskt och operativt förändringsarbete i komplexa initiativ inom organisationer i stark tillväxt
Minst 5 års erfarenhet av förändringsledning inom IT- och/eller digitaliseringsinitiativ
Minst 5 års erfarenhet av att planera och leda workshops kopplade till verksamhetsutveckling
Certifiering i Prosci ADKAR-metodiken samt minst 3 års praktisk erfarenhet av att arbeta enligt metodiken
Meriterande erfarenhet
Erfarenhet av att omsätta affärsplaner och strategiska styrdokument till konkreta förändringsunderlag
Erfarenhet av att arbeta med strategiska, taktiska och operativa frågeställningar parallellt
Erfarenhet av arbete i tvärfunktionella team Publiceringsdatum2026-01-13Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Självständig och ansvarstagande
Kommunikativ, pedagogisk och trygg i ledarrollen
Strukturerad med god förmåga att planera och följa upp
Lyhörd och van att samarbeta med många olika intressenter
Resultatorienterad med fokus på faktisk effekt av förändring
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar erfarna specialister med uppdrag där deras kompetens skapar tydliga resultat. Vårt fokus är kvalitet, långsiktighet och att skapa goda förutsättningar både för konsulter och uppdragsgivare genom tydlighet, professionalism och hållbara relationer.
Tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780)
Fridensborgsvägen 113 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9680720