Förändringsdriven IT-ekonom - SJR in Scandinavia AB - Administratörsjobb i Stockholm

SJR in Scandinavia AB / Administratörsjobb / Stockholm2020-08-26Är du en digital och framåtlutad person som passar in i en snabb och föränderlig miljö? Vill du dessutom vara med och driva en påbörjad förändringsresa framåt och har du erfarenhet inom IT och programmering?Vår kund är ett medelstort och internationellt techbolag som sitter i moderna lokaler centralt i Stockholm. Bolaget äkar kraftigt trots rådande situation och det har blivit mer business än förväntat. Det råder för tillfället lite ordnad kaos på bolaget och därför behövs nu en skarp och IT-orienterad person med kunskap i redovisning komma på plats!Denna roll inleds sex månader som konsult men för rätt person, om du inte är underkonsult och vill vidare, kan uppdraget övergå i en tillsvidare anställning.Vi letar efter en Business controller som kan utveckla arbetssätt och driva en påbörjad förändringsresa inom ekonomistyrningsavdelningen.2020-08-26Som Business Controller hos vår kund förväntas du kunna hantera en bred repertoar av uppgifter som kommer att landa på ditt bord, dessa arbetsuppgifter förväntas du möta med en god problemlösningsförmåga i drivande framåtanda. I tjänsten kommer du att arbeta i en spännande miljö med kontaktytor både lokalt och internationellt för att uppnå mål och resultat.Ditt ansvar kommer att handla om att delta i den totala affärsstyrningen, driva ekonomiska processer samt identifiera ekonomiska möjligheter. Vidare kommer du ta fram redovisning av analys, resultat och trender samt komma med förslag för korrigerande åtgärder i avdelningens processer. Du leder dessutom implementationen av nya arbetssätt inom avdelningen och säkerställer att tiden läggs på värdeskapande aktiviteter.I rollen kommer nedan arbetsuppgifter att ingå:Arbeta med koncernens strategier i form av finansiella lösningarVara rådgivande inom diverse finansiella beslut för bästa möjliga avkastningDriva ekonomiska processer och redovisa resultatArbeta med konsolidering, business case och forecastsOm dig:I den här konsulttillsättningen läggs det stor vikt vid din personlighet. Vi tror att du är en enkel och flexibel person som har lätt att komunicera och snabbt sätta dig in i nya kontexter och sammanhang. Du erbjuds hos vår kund en generös arbetsplats i trivsam miljö. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från techbranchen och du bör vara både intresserad och kunnig inom programmering. Du bör vara väl bevandrad inom diverse olika BI-system och det är en fördel om du har erfarenhet av att hantera databaser och programmering i SQL, SAS eller Qlikview. Vidare tror vi att du är analytisk, matematisk och systematisk. Du har högskoleutbildning inom ekonomi och talar flytande på svenska och engelska.Lite mer information:Uppdraget är ett konsultuppdrag på sex månader med anställning hos SJR men med senare överrekrytering till kund om det känns bra för både dig och kund. Uppdraget startar i maj 2020. Urvals- och intervjuarbetet kommer att ske löpande. Du söker tjänsten via www.sjr.se. Alla ansökningar och kontakter kommer att behandlas konfidentiellt. Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare, Emma Hultberg, på telefonnummer: 076 647 16 41. Jag ser fram emot din ansökan - varmt välkommen!Om SJR:SJR in Sweden (SJR) är ett av Sveriges ledande rekryterings- och konsultföretag och har sedan 1993 byggt upp ett brett kontaktnät i näringslivet inom denna sektor. Personlig service och kvalitet är utmärkande för SJR. Vi är idag ca 550 anställda och har kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Helsingborg. Vår främsta resurs är vår personal och vår vision är att vara förstahandsvalet för ekonomer som vill byta arbete och för företag som behöver personalresurser inom Ekonomi och Bank & Finans. SJR är noterat på First North. Vi hjälper våra kunder att tillsätta tjänster på chef-, specialist- och assistentnivå.Titel: FörändringsekonomVaraktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-09-09Sjr In Scandinavia AB5333969