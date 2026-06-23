Föräldravikariat till trädgårdarna och landskapet
Kgl Vitterhets Historie o Antikvitets Akademien / Trädgårdsodlarjobb / Oskarshamn Visa alla trädgårdsodlarjobb i Oskarshamn
2026-06-23
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Kungliga Vitterhetsakademien söker en vikarierande trädgårdsmästare för tidsperioden 1 september 2026 – 31 augusti 2027
Stensjö by
I kulturreservatet Stensjö by som ägs och förvaltas av Kungl. Vitterhetsakademien, ligger boningshus och ladugårdar till flera gårdar fortfarande samlade som de gjorde på många håll i Småland innan laga skifte genomfördes under 1800-talet. Stensjö by ligger 11 km norr om Oskarshamn i Kalmar län och är ett populärt besöksmål dit människor kommer för att uppleva landskapet, vandra på vandringsleder, fika i kaféet, delta i någon programverksamhet, titta på djuren eller bara vara.
På plats arbetar fem personer heltid där var och en ansvarar för sitt arbetsområde såsom trädgård, landskap, skog och djurskötsel samt matförädling/kafé. Publika aktiviteter i form av visningar och evenemang förekommer.
Bebyggelse, trädgårdar, inägomark och skog om totalt 576 hektar sköts med ekologiska metoder på ett sätt som ger en bild av byns karaktär vid sekelskiftet 1900.
Stensjö by fungerar också som ett kunskaps- och utvecklingscenter för historiskt landskapsbruk och självhushållning. www.stensjoby.se
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker dig som är trädgårdsmästare och som vill arbeta i en kulturhistorisk miljö, främst med trädgårdarna men även med andra på gården förekommande sysslor. På Stensjö ligger hela ansvaret för trädgårdsskötseln på denna tjänst, du kommer därför under merparten av perioden att arbeta som ansvarig för trädgårdarna, då denna tjänst är ett vikariat för vår ordinarie trädgårdsmästare.
Arbetsuppgifterna består av skötsel, planering och dokumentation av trädgårdar och grönsaksland, beskärning av fruktträd och buskar samt skörd av grönsaker till kaféet och för vinterförvaring. Mer antikvariska arbetsuppgifter består i förvaltning av växtsamlingar, tex kvarstående kulturväxter vid gamla torpplatser. Andra arbetsmoment är lieslåtter, räfsning och hässjning, att bistå i landskapsvården samt tillsyn av gårdens djur. Maskinkörning förekommer. Publiceringsdatum2026-06-23Kvalifikationer
Krav för tjänsten
• Du ska vara utbildad trädgårdsmästare eller ha motsvarande kvalifikationer, gärna med kulturhistorisk inriktning
• Förmåga att arbeta såväl självständigt och strukturerat som tillsammans med andra med de arbetsuppgifter som fördelas inom personalgruppen.
• God kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska
• Arbetet kräver god fysik
• Körkort B
Meriterande
• Erfarenhet av arbete med kulturmiljöer och kulturlandskap
• Vana av arbete med djur (kor, får, grisar, höns)
• Traktorkörning
• Röjsåg-/motorsågskörkort
• Erfarenhet av ekologisk odling
• Erfarenhet av landskapsvård med kulturhistorisk inriktning, lieslåtter, arbete med häst
• Erfarenhet av museiverksamhet och utåtriktad, publik verksamhet
• Erfarenhet av /intresse för enklare snickeri
• Grundläggande intresse och kunskap om småbruk; natur, historia och kulturDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du kan jobba självständigt och intensivt när så krävs, men också vara en god kollega och samarbetspartner med Stensjös bästa för ögonen i alla interna och externa sammanhang. Du har stor ansvarskänsla och kan flexibelt ställa om mellan de olika arbetsuppgifterna.
Anställning och övrig information om arbetet
• Tjänsten är ett tidsbegränsat föräldravikariat
• Anställningen innebär arbete på minst 50% under perioden 1 september – 31 januari samt 100% under perioden 1 februari – 31 augusti. Möjlighet till ökad tjänstgöringsgrad 1 september – 31 januari finns beroende på kompetens som möjliggör andra arbetsuppgifter på gården.
• Arbetet innebär schemalagd arbetstid där arbete på helger och helgdagar ingår.
• Akademien tillämpar individuell lönesättning.
• Arbetsplatsen är Stensjö by, 10 km norr om Oskarshamn. Möjlighet till bostad i Stensjö by finns.
• Kungl. Vitterhetsakademiens kansli ligger i Stockholm. Stödfunktioner såsom ekonomi, administration, kommunikation, it-stöd, arkiv etc. finns där.
• Fastighetschef, som är närmaste chef, har sitt huvudsakliga arbetsställe i Stockholm men finns på plats i Stensjö flera gånger per år. Däremellan sker möten och kontakt via Teams och telefon. På Stensjö finns en ansvarig tillsynsperson.
Vitterhetsakademiens ledamöter har stort intresse för kulturfastigheterna och många besöker regelbundet Stensjö. Det finns en gästbostad för dem på Stensjö.
Ansökan SKA innehålla personligt brev, CV och referenser och skickas till Stensjö by: stensjo@vitterhetsakademien.se
Intervjuer sker löpande och kan komma att tillsättas tidigare än sista datum för ansökan så vänta inte med att skicka in. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
E-post: stensjo@vitterhetsakademien.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Föräldravikariat"". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kgl Vitterhets Historie O Antikvitets Akademien
, http://www.stensjoby.se
Stensjöby 3 (visa karta
)
572 92 OSKARSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stensjö By Kontakt
Tillsynsperson
Adam Nilsson 070-258 05 96 Jobbnummer
9974125