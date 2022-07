Föräldravikariat på 75%

Kura Omsorg i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örnsköldsvik

2022-07-31



Kura Omsorg i Sverige AB fokuserar på att sätta kunden i centrum och att det ska vara roligt att gå till jobbet.Nu söker vi en personlig assistent till en glad och varm tjej i 20-års åldern. Hon är bosatt i centrala Bredbyn, några mil utanför Örnsköldsviks stadskärna.OM TJÄNSTENTjänsten är ett föräldravikariat på 75% med start så snart som möjligt.Som personlig assistent på det här uppdraget kommer du att finnas till hjälp där kvinnans funktionsnedsättning sätter gränser. Arbetsuppgifterna varierar men innefattar bland annat att hjälpa till med personlig hygien, hjälp vid på- och avklädning, vardagssysslor i hemmet, samt att finnas tillhands under fritidsaktiviteter.Du kommer jobba varierande arbetstider, Främst dygn med sovande jour men även dag och kväll. Du kommer ha ett antal fasta pass på schemat och ges möjlighet att jobba mer i sommar samt erbjudas hoppa in extra vid behov. Du kommer jobba utifrån ett rullande grundschema på 5 veckor.VI SÖKER DIG SOMErfarenhet inom området är meriterande men inte det viktigaste. För oss och för vår kund handlar det om att hitta rätt person och dina personliga kompetenser blir därför viktigast.Ett plus om du är sportintresserad då Hockey och fotboll är stora intressen. Att du är en person som gillar att ta egna initiativ och hitta på saker är något som vår kund värdesätter högt.För att trivas i rollen som personlig assistent söker vi dig som är empatiskt och lyhörd inför andra personers behov och de situationer som uppstår. Vidare söker vi även dig som har ett prestigelöst förhållningssätt, är positiv och glad och duktig på att ta eget ansvar. Du bör vara beredd på att det är ett yrke där oförutsedda situationer kan uppstå dagligen eftersom du arbetar med en person i dess vardag.ÖVRIGTVi går löpande igenom urvalet och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Vi ser helst att du kan börja inskolas relativt omgående..Pälsdjur finns i hemmet.Körkort klass B - Bil. Tillgång till egen bil.Tillträde: OmgåendeInskolning: Så snart som möjligt.ATT ARBETA PÅ KURA OMSORGSom anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelse2022-07-31Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2022-12-28Kura Omsorg i Sverige AB6850320