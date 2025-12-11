Föräldravikariat för uthyrare- och förvaltningsadministratör i Hässleholm
Brinova Fastigheter AB (publ) / Butikssäljarjobb / Hässleholm Visa alla butikssäljarjobb i Hässleholm
2025-12-11
Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Företaget har kontor i Helsingborg, Landskrona, Eslöv, Malmö, Kristianstad, Hässleholm, Växjö och Karlskrona
Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Våra värdeord är engagerad, pålitlig och ansvarstagande vilket speglas både internt och externt.
Som anställd hos Brinova tar du del av ett gediget tjänstepension- och försäkringspaket samt ett generöst friskvårdsbidrag. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Mid Cap-listan. Kort om tjänsten
Rollen som uthyrare- och förvaltningsadministratör innebär att du, tillsammans med ytterligare en uthyrarkollega, ansvarar för uthyrningsprocessen av bostäder och bostadskomplement. Tjänsten är ett föräldravikariat med start april 2026 och pågår till april 2027.
Du möter potentiella hyresgäster, genomför visningar, hanterar prövningar och skriver hyresavtal. Du är en viktig del av kontorets dagliga verksamhet och arbetar nära fastighetschef, tekniker och övriga kollegor. Du bidrar även till hyresgästkommunikation via app, infotavlor och möten, samt är delaktig i störningsärenden och besiktningar.
Din profil Du har minst två års erfarenhet av försäljning B2C mot privatpersoner, gärna inom bostäder, abonnemang eller liknande. Du har arbetat med administration och kundkontakt, och är van att arbeta i CRM-, affärs- eller ärendehanteringssystem.
Du har B-körkort för manuellt växlad bil och behärskar svenska i tal och skrift. Talar och skriver du i fler språk är det meriterande.
Som person är du strukturerad, serviceinriktad och trivs med att ta ansvar. Du har lätt för att samarbeta och bidrar aktivt till en god arbetsmiljö.
Du utgår från Hässleholm och ingår i en arbetsgrupp med god sammanhållning bestående av fastighetstekniker, förvaltare och fastighetschef. Du rapporterar till Fastighetschef för Hässleholm/ Växjö.
Mer om tjänsten Arbetsuppgifterna för rollen är enligt nedan:
Ansvara för uthyrning av bostäder och bostadskomplement
Hantera kundtjänstkontakt, både fysiskt (kontor) och digitalt (telefon)
Publicera och uppdatera lediga objekt på hemsidan
Genomföra visningar av lediga lägenheter
Hantera prövningar av hyresgäster
Teckna hyresavtal
Ta emot och registrera uppsägningar
Handlägga andrahandsuthyrningar och lägenhetsbyten
Medverka vid förbesiktningar tillsammans med drifttekniker
Medverka vid slutbesiktningar vid behov
Delta vid störningsärenden tillsammans med fastighetstekniker
Delta vid hyresgästmöten
Delta i olika event, ex Öppna visningar, mässor
Låter det intressant? Då är du varmt välkommen att söka via länk nedan. Urval sker löpande.
Vid ansökan bifogar du CV och personligt brev där du kort beskriver dig själv och dina tidigare erfarenheter kopplade till tjänsten.
Observera att vi dessvärre inte har möjlighet att ta emot ansökningar via e-post på grund av GDPR.
Vid frågor kring tjänsten eller rekryteringen, vänligen kontakta HR-Chef, Ellen Broomé på ellen.broome@brinova.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Brinova Fastigheter AB Kontakt
Ellen Broomé ellen.broome@brinova.se 0709294977 Jobbnummer
