Föräldravikariat Ekbacka 6 i Borgholm
Borgholms kommun, Vård och Omsorgsboende / Undersköterskejobb / Borgholm Visa alla undersköterskejobb i Borgholm
2026-06-10
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Ekbacka 6 söker en undersköterska alternativt ett vårdbiträde för ett föräldravikariat under 1 år med eventuell möjlighet till förlängning. Vi erbjuder heltid men behovet är 75% för den avsedda tjänsten. Hos oss erbjuds du en trivsam arbetsmiljö i ett välfungerande arbetslag.
Ekbacka 6 är ett vård- och omsorgsboende med somatisk inriktning beläget i centrala Borgholm. Hos oss arbetar vi i små multiprofessionella team med omsorgstagarna och i nära samarbete med anhöriga. Vi jobbar för att skapa en trygg och meningsfull vardag för våra omsorgstagare med utvecklande aktiviteter och stimulans utifrån individens behov i centrum.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-10Arbetsuppgifter
På Ekbacka 6 hjälper och stödjer du omsorgstagarna i vardagen utifrån beställning av biståndshandläggaren och utför de insatser som är beviljade enligt Socialtjänstlagen. Du arbetar nära och i multiprofessionellt team med kollegor, hemsjukvård, kommun rehab, biståndshandläggare och enhetschef.
Vi arbetar utifrån värdegrund och värdighetsgarantier och arbetar fortlöpande med kvalitetsarbete.
Att du har ett gott bemötande och förhållningssätt är en viktig förutsättning. Du skall kunna ta emot och genomföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Våra ledord är välkomnande, utvecklande, tillsammans.Kvalifikationer
För att arbeta hos oss behöver du vara minst 18 år och ha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Vi söker dig som är utbildad undersköterska alternativt vårdbiträde med erfarenhet vård- och omsorg och god vana av administrativa arbetsuppgifter.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-31 Vikariatsanställning 1 år med eventuell möjlighet till förlängning., upphör: 2027-08-31 .
Arbetstid: Schema.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.
Före erbjudande om anställning ska ett utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C324779". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Borgholms Kommun
(org.nr 212000-0795)
Box 52 (visa karta
)
387 21 BORGHOLM Arbetsplats
Borgholms kommun, Vård och Omsorgsboende Kontakt
Kommunal Sydost
Kommunal Borgholm Oland.Sydost@kommunal.se 0485 - 881 01 Jobbnummer
9956603