Föräldrastödssamordnare, Lidingö stad.
2025-12-22
Vi tillhör omsorgs- och socialförvaltningen som är en av våra sex förvaltningar i Lidingö stad. Hos oss arbetar cirka 800 medarbetare med att stötta våra invånare i livets alla skeenden. Vi jobbar med äldreomsorg, socialpsykiatri, funktionsnedsättning samt individ och familjeomsorg. Vi sätter alltid individens behov i centrum.
Fält- och preventionsenheten arbetar med ett starkt fokus på tidiga insatser och samverkan. Enheten arbetar proaktivt för att identifiera riskfaktorer innan problem uppstår, genom att bygga relationer med ungdomar, föräldrar, socialtjänst, skola och lokalsamhälle. Genom nära samarbete med skolor, socialtjänst och civilsamhälle skapar vi hållbara lösningar som stärker trygghet, minskar kriminalitet och främjar psykisk hälsa. Arbetet kännetecknas av evidensbaserade metoder. Uppdraget för enheten växer och vi vill förstärka utvecklingen av föräldraskapsstöd och söker en engagerad föräldrastödssamordnare.
Fält och preventionsenheten erbjuder en flexibel arbetsplats med möjlighet till friskvårdstimme, friskvårdsbidrag och distansarbete vissa dagar.
Lidingö stad erbjuder fler olika typer av föräldrastöd, både lokala och regionala, det blir din uppgift att samordna och följa upp hur de används. Du kommer vara med att utveckla arbetet, delta i flera nätverk och samordna utbildningar. Lidingö stad arbetar med metoden Backa barnet, en modell/metod för att skapa tidiga, samordnade insatser för barn i behov, över professions- och organisationsgränser i rätt tid. Föräldrastödssamordnaren kommer vara en viktig del i det arbetet.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
* Kartlägga och sprida information om det föräldrastöd som erbjuds Lidingös vårdnadshavare. Regionala och lokala.
* Följa upp de olika föräldrastödsprogrammens som används på Lidingö.
* Genom omvärldsbevakning bidra till att öka kunskapen om nya metoder och program.
* Implementera nya föräldrastödsprogram som blir aktuella.
* Utveckla kommunikationen och arbeta med rekrytering av föräldrar till generellt föräldrastöd.
* Delta i flera nätverk om förebyggande arbete.
* Vara en viktig del i arbete med tidigt samordnade insatser. Lidingö stad arbetar med metoden Backa barnet.
Det finns möjlighet att själv hålla i föräldrastödsgrupper. Andra uppgifter kan komma att ingå i tjänsten beroende av behov.Kvalifikationer
Vi söker dig med:
* Socionomutbildning eller annan utbildning på universitet/högskola som vi bedömer likvärdig.
* Yrkeserfarenhet av att arbeta med samordning.
* Erfarenhet av föräldrastödsprogram och att själv hållit i föräldrastödsutbildningar är meriterande.
Som föräldrastödsamordnare är du nyfiken på ämnet och vad som sker inom forskningsområdet vad gäller evidensbaserade föräldrastödsprogram. Tjänsten ställer krav på stor organisationsförmåga och samarbete med flera olika verksamheter. Vissa perioder är mer arbetsintensiva och ställer krav på flexibillitet och en vana att arbeta mot deadlines.
Enhetschef
