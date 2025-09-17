Föräldraskapsstödjare till våra familjecentraler
Helsingborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Helsingborg Visa alla socialsekreterarjobb i Helsingborg
2025-09-17
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Är du socionom med ett positivt bemötande och har lätt för att skapa relationer? Vill du ha ett förebyggande och hälsofrämjande arbete? Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
I staden ansvarar socialförvaltningen för individ- och familjeomsorg. Vårt uppdrag är att möjliggöra för invånare att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället.
Vi har genomgått en spännande organisationsförändring med fokus på att skapa en mer tillgänglig socialtjänst utifrån tre huvudområden: myndighet, insatser och service samt boende. Vi har höga ambitioner. Men för att lyckas behöver vi dig.
Familjecentralen är en mötesplats där olika yrkeskategorier arbetar tillsammans och möter blivande föräldrar och barnfamiljer. Familjecentralen arbetar förebyggande och hälsofrämjande, och fokuserar på aktiviteter och tidiga stödinsatser riktat mot barn och föräldrars hälsa och välbefinnande. Familjecentralsarbetet bedrivs i samverkan med barnhälsovården, öppen förskola och i förekommande fall barnmorskemottagning. I Helsingborgs stad finns sex familjecentraler och det finns en föräldraskap stödjare på varje familjecentral. Nu ska vi utöka vår personalstyrka med två personer. Detta innebär att våra nya kollegor inte kommer ha en fast familjecentral utan kommer att vara en resurs för att vi ska kunna göra ett ännu bättre jobb och vara ännu mer tillgängliga på våra familjecentraler.
Välkommen till ett team med trevliga och kompetenta kollegor som har viljan att dela med sig av sin kompetens!
Vad är en familjecentral https://youtu.be/5hYtpquIJbcPubliceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med övriga professioner på familjecentralen hjälps vi åt att tidigt identifiera behov och risker hos barn och familjer samt erbjuder hjälp och stöd, t ex. genom samtal. I arbetet bidrar du till att driva och utveckla familjecentralens verksamheter. I uppdraget ingår även att genomföra föräldrakurser, hålla i tematräffar på öppna förskolan, vägleda familjer till rätt stöd, områdesbevaka i staden samt erbjuda samhällsinformation. Vi samverkar med andra förvaltningar och instanser inom staden.
Tjänsten kommer att vara riktad mot familjecentralerna och kunna hoppa in vid frånvaro eller utbildning, kunna vara med kollega att hålla i utbildning och man arbetar också mot det utökade hembesöksprogrammet Växa tryggt där föräldraskapsstödjaren i samverkan med barnhälsovården genomför tvärprofessionella hembesök. Tjänsterna är nya och vi kommer att utveckla innehållet tillsammans med chef och arbetsgrupp. Du har gemensam arbetsledning samt handledning med dina kollegor.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.Kvalifikationer
För uppdraget vill vi att du har;
• Socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Vi ser det som meriterande att du har;
• Erfarenhet av förändringsarbete med barnfamiljer
• Erfarenhet av familjecentralsarbete
• Erfarenhet av samverkan mellan, samt kunskap om, de olika huvudmän som barnfamiljer kan ha kontakt med
• Utbildning i trygghetscirkeln, ABC, Föräldraskap i Sverige eller andra evidensbaserade och kunskapsbeprövade föräldrastödsprogram
• Erfarenhet av att arbeta med familjer från olika kulturer
• Erfarenhet av att leda grupper
• Förståelse för anknytningens och samspelets betydelse för barns utveckling
Personliga kvalifikationer;
Du har en välkomnande attityd och är trygg i dig själv. Du har lätt för att skapa goda och förtroendefulla relationer och kan "mingla med kvalitet." Du behöver kunna arbeta både självständigt samt vara en kugge i all samverkan. Tydlighet, struktur och flexibilitet är viktiga förmågor i arbetet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Urval sker löpande, så välkommen med din ansökan redan idag!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till Rebecka Heijel, Föräldraskapsstödjare, 0706-67 79 29
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 2
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller legitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädarehttps://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Jobbnummer
9514272