Föräldrasekreterare
Östra Göinge kommun / Socialsekreterarjobb / Östra Göinge Visa alla socialsekreterarjobb i Östra Göinge
2026-07-27
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Östra Göinge kommun med drygt 13 800 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Här har motgång vänts till framgång och här växer stolta göingar!
Vi utvecklar nu vår verksamhet med en föräldrasekreterare som kommer att ingå i vår placeringsgrupp. Placeringsgruppen består av fem barnsekreterare, två familjehemssekreterare och en teamledare. I enheten ingår även IFO-myndighet och familjerätt.
Hos oss arbetar vi utifrån ett helhetsperspektiv med fokus på barnets behov, välmående och utveckling. Vi tror att samarbete, såväl internt som externt, är av högsta vikt för att ge våra barn och unga de bästa förutsättningarna i livet. Vi är den lilla kommunen som har nära till beslut och där mandat delegeras långt ner i organisationen – hos oss får du därför både ansvar och möjlighet att använda din kompetens fullt ut. Målet är att utveckla en modern socialtjänst där vi satsar stort på att alla barn och unga i Östra Göinge kommun ska få likvärdiga möjligheter till goda levnadsvillkor.
Vi sitter i vårt nybyggda kommunhus i Broby i en modern och inspirerande arbetsmiljö.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Vi söker nu en modig och trygg föräldrasekreterare. Som föräldrasekreterare är du ett stöd till föräldrar med familjehemsplacerade barn. Arbetet sker i ett nära samarbete med förälder och socialsekreterare, där föräldrasekreteraren utgör en del i arbetet kring det placerade barnet tillsammans med föräldern, socialsekreterare och familjehemsföräldrar, det sk tredelade föräldraskapet. Då tjänsten är ny så kommer den att utvecklas efterhand och du är en viktigt del i utvecklingen.
Dina arbetsuppgifter kommer att vara:
• Hjälpa föräldrarna att förstå innehållet i utredningar och dokument, till exempel vårdplan, genomförandeplan och umgängesplan
• Ge samtalsstöd som stärker föräldrar som har barn placerat i samhällsvård
• Informera om vilka rättigheter och skyldigheter man har som förälder till familjehemsplacerade barn
• Uppmärksamma och stärka den utveckling som föräldern gör och ge stöd i den fortsatta utveckling som kan behövas för att vara en trygg förälder på avstånd
• Följa med som ett stöd vid möten med socialtjänsten
• Ge föräldrarna information om det tredelade föräldraskapet, ett förhållningssätt där socialtjänsten ansvarar för att samarbetet mellan föräldrar, familjehemsföräldrar och socialtjänst fungerar så bra som möjligt alltid med barnets bästa i fokus
• Förklara de olika yrkesrollerna inom familjehemsvården och deras funktion
Du kommer inte att ha myndighetsansvar eller vara beslutsfattande utan ha en rådgivande och stödjande funktion.
Hos oss har du stor möjlighet att utvecklas i arbetet som socialsekreterare. Vi erbjuder en positiv och inspirerande arbetsmiljö med kunniga, trevliga och glada kollegor där du ges möjlighet att lära nytt och ta eget ansvar. Vi anpassar självklart introduktionen efter dina individuella behov och erbjuder utbildning och regelbunden arbetsledning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är genuint intresserad av att arbeta enligt ovanstående, du som känner att det här teamet vill jag bli en del av eller som tänker att den här tjänsten, i den här kommunen, låter som klippt och skuren för mig här kan jag trivas och bidra med min kompetens. Med andra ord så söker vi dig som verkligen har intresse för rollen och som tror på vårt sätt att arbeta och organisera oss men även kan tänka sig att utvecklas som socialsekreterare.
Självklart behöver du också uppfylla de lite mer formella kraven. Ibland dessa ingår att du ska ha Socionomexamen och tidigare erfarenhet av utredningsarbete inom socialtjänsten med barn och unga. Det är också viktigt att din personliga lämplighet, ditt engagemang och din inställning passar in i rollen och i arbetsgruppen.
Som person har du förmåga att lyssna in olika perspektiv och att samarbeta med andra. Du är även bra på att strukturera ditt arbete, prioritera och genomföra arbetsuppgifterna du har. Vidare är du förtrogen med gällande lagstiftning och har god förmåga att uttrycka dig i det svenska språket i tal och skrift. Du är intresserad av att lära och utvecklas i arbetet och tar ett eget ansvar för löpande kunskapsutveckling. Om detta är tjänsten för dig så tveka inte att ansöka då vi har löpande rekrytering.
Innan anställning erbjuds ska utdrag ur belastningsregistret lämnas.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Varmt välkommen till Östra Göinge kommun- Skånes gröna hjärta!
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: www.ostragoinge.se/gdpr
Aktuell lönestatistik hittar du här: www.ostragoinge.se/jobb-och-foretagande/jobba-med-oss/lonestatistik
I Östra Göinge kommun strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Östra Göinge kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337217". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östra Göinge Kommun
(org.nr 212000-0860)
Storgatan 4 (visa karta
)
289 41 BROBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östra Göinge kommun Kontakt
tf. enhetschef
Åsa Jidebom asa.jidebom@ostragoinge.se +46447756378 Jobbnummer
10012145