Föräldrarvikariat Unga Vuxna

Vi söker en socialsekreterare till Unga Vuxna på Omsorgsenheten då en av våra kollegor går på föräldraledighet.
Vill du ha ett omväxlande arbeta och bli en del av ett engagerat och professionellt team där vi stöttar varandra? Då kan du vara den vi söker!
Ditt uppdrag:
Som socialsekreterare inom gruppen gör vi kvalificerade utredningar, fattar beslut och följer upp insatser enligt gällande lagstiftning (Sol, LVU och LVM) och delegation. Vi använder oss av ASI, Ungdok och BBIC. I vårt arbete skapar vi goda relationer och samverkar med såväl interna som externa samarbetspartners.
Stödet ska ges i nära samverkan med den enskilde baserade på förtroende och respekt för människors kunskap, egna förmåga och viljan att ta ansvar för sin situation. Vi erbjuder ett brett utbud av insatser såsom stödboende, beroendebehandling, kvalificerade kontaktpersoner, SIG, kontaktpersoner. Enheten fångar kontinuerligt upp målgruppens behov av stöd och utvecklar vid behov nya insatser. Kvaliteten följs upp och granskas. Hos oss är kompetens- och verksamhetsutveckling i fokus och medarbetarna är vår viktigaste resurs.
Utredning och Uppföljning vuxen är en del av Omsorgsenheten och består av en gruppchef, två gruppledare, två bostadssamordnare och 17 socialsekreterare och två seniora socialsekreterare. Inom gruppen unga vuxna arbetar 5 socialsekreterare och 1 senior socialsekreterare och gruppen leds närmast av en gruppledare. Gruppchef Åsa Faltin och gruppledarna leder arbetsgruppen med stort fokus på psykologisk trygghet och en god arbetsmiljö. Det gemensamma uppdraget är att säkerställa att de vi är till för får det stöd de behöver och att våra arbetssätt håller en hög kvalitet. Vi befinner oss i ett skede där vi har påbörjat ett stort utvecklingsarbete. Tillsammans med gruppen, gruppchef och gruppledare bedriver vi ett utvecklingsarbete i nya arbetssätt och metoder. Gruppchef Åsa ser att det viktigaste pusselbitarna till att nå hög kvalitet är medarbetarnas möjligheter att få utvecklas i arbetet likväl som en god arbetsmiljö.
Vi har ett familjeorienterat arbetssätt där vi på ett systematiskt sätt samordnar oss kring de familjer som är eller kan bli aktuella för stödinsatser. På omsorgsenheten i Nacka strävar vi efter att arbeta evidensbaserat.
Är det här du?
Du har en god samarbetsförmåga och lägger stor vikt att ge ett gott bemötande, både internt och externt. Vi arbetar ständigt för en god arbetsmiljö och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet. Du fokuserar på det positiva och att göra ett bra arbete för dem vi är till för. Arbetet är omväxlande och kräver en förmåga till flexibilitet och lyhördhet för den enskildes behov.
Din erfarenhet:
- Socionomexamen.
- Erfarenhet av myndighetsutövning gärna med målgruppen unga vuxna
- Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.
- God dokumentationsförmåga.
Meriterande:
- Kunskap inom SoL, LVU och LVM
- Utbildning och erfarenhet av att ha arbetat med ASI, MI, Ungdok och BBIC
Vi erbjuder:
Välkommen till en enhet som har engagerade socialsekreterare som leds av två erfarna gruppledare och chefer med engagemang för det sociala arbetet och som kontinuerligt utvecklar området. Arbetsgruppen är hjälpsam och ambitiös och har en god gemenskap.
Läs mer om våra förmåner https://www.nacka.se/medarbetare/din-anstallning/halsa-och-formaner/formaner/.
Intresserad?
Anställningen är ett vikariat med start enligt överenskommelse till och med 2026-09-30.
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Åsa Faltin, Gruppchef på asa.faltin@nacka.se
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras innan anställning.
Urval och intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstidens slut, självklart är du dock välkommen med din ansökan fram till sista ansökningsdag 2025-08-27.
Vi ser fram emot att få din ansökan!
