Föräldrarådgivare/kurator, Huddinge kommun
2026-05-05
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
Om tjänsten
Vill du vara en del av Huddinge kommuns förebyggande arbete och jobba med stöd till föräldrar i sitt föräldraskap? Då är du välkommen att söka tjänsten som föräldrarådgivare i nära samverkan med skolan.
Arbetet som föräldrarådgivare sker i nära samverkan med grundskolans verksamhet och med skolans rektorer och elevhälsopersonal. Arbetet är till viss del uppsökande, vilket kan innebära deltagande på föräldramöte och aktiviteter som skolan anordnar. Som föräldrarådgivare kommer ditt arbete att innehålla information och rådgivning individuellt och i föräldragrupper, psykosocialt stöd utifrån föräldrarollen samt individuella samtalskontakter. Stöd i att länka vidare till andra delar av socialtjänsten eller annat stöd som kan behövas.
Ditt arbete bedrivs i samarbete med kollegor inom enheten såsom familjecentralen, föräldraskapsstöd samt fältsekreterare, skolan, socialtjänstens övriga verksamheter samt andra samarbetspartners.
Förebyggande enheten 0-20 år
Föräldrarådgivare/kurator ingår i Förebyggande enheten 0-20 år som finns inom Socialförvaltningen. I enheten ingår kuratorer på kommunens fyra familjecentraler, föräldraskapsstöd, gruppverksamheten Fridlyst samt Förebyggarteamet med fältsekreterare. Enhetens uppdrag är att jobba förebyggande, uppsökande och samverkande kring barn och unga 0-20 år och deras familjer. Enheten har ett särskilt uppdrag att erbjuda stöd till föräldrar i deras föräldraskap
Målet för verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar genom att tidigt upptäcka och tillgodose olika behov.
I Förebyggande enheten 0-20 år finns idag 10 föräldrarådgivare/kuratorer fördelade på olika områden. De har gemensamma och regelbundna träffar och extern handledning.
Föräldrarådgivare jobbar i nära samarbete med skolan för att erbjuda stöd till föräldrar med barn i åldern 6-16 år. Arbetsplatsen är i Vårbyområdet.
Vi söker dig som har en akademisk examen som socionom eller annan likvärdig akademisk utbildning.
Det är önskvärt att du har minst 5 års erfarenhet av kvalificerat arbete med barn och familj inom öppenvård och/eller socialtjänst eller på utrednings/behandlingsinstitution. Vi söker medarbetare med god förmåga att samarbeta med andra professioner samt arbeta med familjer med olika kulturell bakgrund. För ett framgångsrikt arbete behöver du vara relationsskapande, lyhörd och ha förmåga att skapa förtroende. Du ska även kunna planera och strukturera ditt arbete. Vi lägger också stor vikt vid att du är initiativtagande och stimuleras av att driva aktiviteter i verksamheten. Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete i skolan.
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Anette Stork Stjernström Enhetschef: anette.stork-stjernstrom@huddinge.se
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C323443".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge kommun
(org.nr 212000-0068)
Röntgenvägen 3 (visa karta
)
141 52 HUDDINGE
Huddinge kommun, Uppsök/föreb familjecentraler
Enhetschef
Anette Stork Stjernström anette.stork-stjernstrom@huddinge.se 08-535 37680
