Föräldrakooperativ söker rektor på 25%
Sångglada Barn Ekonomisk Förening / Pedagogchefsjobb / Göteborg
2025-10-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Som rektor har du det övergripande ansvaret för förskolans pedagogiska arbete utifrån läroplanens mål. Du ansvarar för kvaliteten genom att planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.
Uppdraget innefattar även personal- och ekonomiansvar. Som närmaste chef för pedagogerna och länken mellan styrelsen och verksamheten har du en nyckelroll. Du samarbetar nära med styrelsens personalansvariga och ordförande.
En central del av uppdraget är att skapa inspirerande och utmanande lärmiljöer för varje barn samt bygga goda relationer till barn, föräldrar och kollegor.
Vi söker en tydlig och engagerad ledare med helhetssyn, handlingskraft och förmåga att skapa delaktighet och ansvarstagande. Du har god organisatorisk förmåga, ett systematiskt arbetssätt och kan kombinera empati med tydlig kommunikation.
Som kooperativ förskola är föräldrasamverkan viktig. Du har ett professionellt förhållningssätt till barn, vårdnadshavare och medarbetare och förstår betydelsen av god kommunikation och samarbete.
Om förskolan
Vårt föräldrakooperativ ligger vackert beläget i Engelska parken och har en engagerad personalgrupp med två förskollärare och tre barnskötare.
Vi värnar om att både barn och vuxna får vara delaktiga i verksamheten. Varje barn ska bli sett, känna trygghet och inspireras att utforska världen genom lek, fantasi och gemenskap - både inne och ute.
Sång, musik och skapande är viktiga delar av lärandet, liksom rörelse, dans, yoga, massage och utflykter till skog, teater och bibliotek.
Förskolan har ett ekologiskt förhållningssätt och arbetar varje termin med teman som kompisanda, känslor, natur och miljö.Publiceringsdatum2025-10-13Övrig information
Möjlighet till att arbete i barngrupp utöver rektorsrollen finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
E-post: personalansvarig@sanggladabarn.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sångglada Barn Ekonomisk Fören
Carl Grimbergsgatan 52
)
413 13 GÖTEBORG Arbetsplats
Sångglada Barn Ekonomisk Förening Jobbnummer
9552487