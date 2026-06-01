Food Courier - Car in Arvika

Foodora AB - HQ / Fordonsförarjobb / Arvika
2026-06-01


Gear up for the ultimate part-time job! 🚀
Join us as a foodora Courier. Experience or no experience, we will teach all you need to know! Ready to roll? Apply now as a Rider.
What we offer:
Average earnings of 180kr per hour

Enjoy the flexibility to set your own working hours – work when it suits you! 🕒

Gear up! We'll provide bag, clothing and other accessories for the job at no cost 🕶️

More than just a ride - join the foodora Rider Community

What you need to have:
Your personal vehicle – whether it's a Swedish registered car, moped or a bike, let's roll! 🚗🚴♂️

A smartphone – to start your city adventures! 📱

The right to work in Sweden, including the following:

Valid Work Permit (if not EU/EEA citizen)

Personal Number or Coordination Number

Swedish Drivers Licence or EU/EEA Drivers Licence (only if you are EU/EEA citizen)

Swedish bank account

Basic language skills in English or Swedish

👉 Apply now!

Gör dig redo för det ultimata extrajobbet! 🚀
Bli ett foodora-bud. Erfarenhet eller ingen erfarenhet, vi lär dig allt du behöver veta! Redo att rulla? Ansök nu som Rider.
Vad vi erbjuder:
Genomsnittlig timlön på 180 kr

Njut av flexibiliteten att välja dina egna arbetstider - arbeta när det passar dig! 🕒

Utrustning! Vi tillhandahåller väska, kläder och andra tillbehör för jobbet utan kostnad 🕶️

Mer än bara en åktur - bli en del av foodora Rider-gemenskapen

Vad du behöver ha:
Ditt egna fordon - oavsett om det är en svenskregistrerad bil, moped eller cykel, låt oss rulla! 🚗🚴♂️

En smartphone - för att starta dina stadsäventyr! 📱

Rätt att arbeta i Sverige, inklusive följande:

Giltigt arbetstillstånd (om du inte är EU/EES-medborgare)

Personnummer eller samordningsnummer

Svenskt körkort eller EU/EES-körkort (endast om du är EU/EES-medborgare)

Svenskt bankkonto

Grundläggande språkkunskaper i engelska eller svenska

👉 Ansök nu!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Foodora AB (org.nr 559007-5643)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Foodora AB - HQ

Jobbnummer
9938075

