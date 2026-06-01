Food Courier - Car in Arvika
2026-06-01
Gear up for the ultimate part-time job! 🚀
Join us as a foodora Courier. Experience or no experience, we will teach all you need to know! Ready to roll? Apply now as a Rider.
What we offer:
Average earnings of 180kr per hour
Enjoy the flexibility to set your own working hours – work when it suits you! 🕒
Gear up! We'll provide bag, clothing and other accessories for the job at no cost 🕶️
More than just a ride - join the foodora Rider Community
What you need to have:
Your personal vehicle – whether it's a Swedish registered car, moped or a bike, let's roll! 🚗🚴♂️
A smartphone – to start your city adventures! 📱
The right to work in Sweden, including the following:
Valid Work Permit (if not EU/EEA citizen)
Personal Number or Coordination Number
Swedish Drivers Licence or EU/EEA Drivers Licence (only if you are EU/EEA citizen)
Swedish bank account
Basic language skills in English or Swedish
Gör dig redo för det ultimata extrajobbet! 🚀
Bli ett foodora-bud. Erfarenhet eller ingen erfarenhet, vi lär dig allt du behöver veta! Redo att rulla? Ansök nu som Rider.
Vad vi erbjuder:
Genomsnittlig timlön på 180 kr
Njut av flexibiliteten att välja dina egna arbetstider - arbeta när det passar dig! 🕒
Utrustning! Vi tillhandahåller väska, kläder och andra tillbehör för jobbet utan kostnad 🕶️
Mer än bara en åktur - bli en del av foodora Rider-gemenskapen
Vad du behöver ha:
Ditt egna fordon - oavsett om det är en svenskregistrerad bil, moped eller cykel, låt oss rulla! 🚗🚴♂️
En smartphone - för att starta dina stadsäventyr! 📱
Rätt att arbeta i Sverige, inklusive följande:
Giltigt arbetstillstånd (om du inte är EU/EES-medborgare)
Personnummer eller samordningsnummer
Svenskt körkort eller EU/EES-körkort (endast om du är EU/EES-medborgare)
Svenskt bankkonto
Grundläggande språkkunskaper i engelska eller svenska
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Foodora AB
(org.nr 559007-5643) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Foodora AB - HQ Jobbnummer
9938075