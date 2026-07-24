Food and Beverage Assistant
Menzies Aviation (sverige) AB / Restaurangbiträdesjobb / Härryda Visa alla restaurangbiträdesjobb i Härryda
2026-07-24
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Vi söker en Food & Beverage Assistant till vårt team på Göteborg Landvetter Airport.
I denna roll blir du en del av en internationell och dynamisk arbetsmiljö där tempot stundtals är högt. Tillsammans med en kollega ansvarar du för den dagliga driften av vårt loungekök och säkerställer att våra gäster får en serviceupplevelse av högsta kvalitet.
Arbetet är schemalagt i skift och inkluderar tjänstgöring varannan helg. Rollen är operativ och hands-on, vilket innebär att du aktivt deltar i det dagliga arbetet samtidigt som du tar ansvar för att planera, och utveckla verksamheten i köket.
Du arbetar för att upprätthålla höga kvalitets- och servicenivåer samt säkerställa att gästernas förväntningar inte bara uppfylls utan överträffas. I rollen rapporterar du till Lounge Manager
Huvudsakliga ansvarsområden inkluderar
Planera, förberedda och tillaga nyskapade mat samt presentera maten på ett tilltalande sätt.
Identifiera säsongsanpassat och jobba tätt i frågan tillsammans med våra leverantörer.
Du kommer jobba tätt tillsammans med vår Lounge manager med beställningar och planering av menyer.
Delta i övriga relevanta projekt på stationen.
Representera företaget på ett professionellt sätt.
Kvalifikationer och erfarenhet
Vi söker dig som har gått restaurangskolan alt arbetslivserfarenhet innom Ex cafe verksamhet.
Du bör ha ett genuint intresse för matlagning och uppskattar tjusningen med att skapa matupplevelser samt fina uppläggningar / Plating
Tidigare erfarenhet och passion för mat och dryck.
Du är självgående, har mycket energi, är noggrann samt bra på att samarbeta.
Enligt flygplatssäkerhetslagen gör vi bakgrundskontroller av samtliga anställda.
Arbetstider: Heltid.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt, urval sker löpande.
Sista ansökningsdag är 21 Aug 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Menzies Aviation (Sverige) AB
(org.nr 556641-5120)
Landvetter Flygplats (visa karta
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438 80 LANDVETTER Arbetsplats
Menzies Aviation (sverige) AB Jobbnummer
10011017