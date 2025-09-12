Fonus söker Kundområdeschef till Kundområde Jönköping Län
Vi visar vägen när livet förändras. I vårt arbete möter vi både livet och döden. Att finnas där när livet tar en ny vändning med sorgen och ovissheten, är en viktig uppgift. Det kräver mod. Vi guidar och stöttar människor i den situation då livet kan vara som svårast. Genom vårt sätt att vara och agera, med trygghet, omtanke och guidning, finns vi där för att skapa det finaste avslutet. Ett sista personligt farväl.
Ett jobb nära livet och döden
Hos Fonus skapar du tillsammans med våra kundrådgivare tillit och förtroende hos våra kunder och är vägvisaren i en tid som för många är fylld av sorg och ovisshet. Att arbeta med begravning är omväxlande, händelserikt och kräver god förståelse för människors olika behov. Våra medarbetare tar ett helhetsansvar i att planera och anpassa ceremonin efter kundens behov och önskemål. Det innebär operativt arbete i form av att:
• Möta anhöriga och ge rådgivning kring planering och genomförande av begravningsceremonin, inklusive val av ceremonityp, kistor, urnor och andra detaljer
• Upprätta kostnadsförslag, hantera fakturering och betalningar
• Koordinera och ha kontakt med externa leverantörer som till exempel blomsteraffärer, kyrkor, restauranger och myndigheter
• Agera representant i kyrkor och kapell vid ceremonier
• Hantera avlidna vid hämtningar, personliga avsked och förberedelse inför ceremoni
• Ge stöd och praktisk vägledning till anhöriga genom hela begravningsprocessen, från första mötet till efterföljande uppföljning.
Som kundområdeschef ansvarar du dessutom för:
• Alla medarbetare i ditt kundområde
• Att driva affären i hela kundområdet framåt
• Att ge stöd och praktisk vägledning till medarbetarna i det dagliga arbetet
Till vårt kundområde Jönköpings län, med kontor i Jönköping, Huskvarna, Tranås, Värnamo, Eksjö, Nässjö och Vetlanda, söker vi nu en ny kundområdeschef. Inom kundområdet arbetar vi som ett team och hjälper varandra vilket innebär att du som chef kommer att röra dig i hela kundområdet.
Vad du har med dig
• Körkort och tillgång till egen bil
• God administrativ förmåga och vana av olika affärssystem samt Office-paketet
• Dokumenterad god erfarenhet av kundbemötande
• Erfarenhet av service och/eller försäljning
• Det är meriterande om du talar flera språk och har erfarenhet av olika kulturer
• Det är meriterande om du har erfarenhet av vår eller närliggande verksamhet samt om du kan tänka dig att agera borgerlig officiant
• Det är meriterande om du har erfarenhet av personalansvar
Vem vi letar efter
Vi har alltid kundens behov och önskemål i fokus. Det innebär att du som chef behöver ha ett stort engagemang för kunden, vara trygg i din kompetens och bemöta människor med omtanke och förståelse. För att kunna hantera och skapa trygghet i svåra situationer med både medarbetare och kunder behöver du vara lyhörd, kommunikativ och tydlig.
Att ha förmågan att ta affärsmässiga beslut som gynnar verksamheten är också en viktig del av rollen. Vi jobbar alltid för att utvecklas och bli bättre och tror därför att du är nyfiken på andras perspektiv, gillar att förändra saker till det bättre och tar egna initiativ till utveckling.
Vi ser gärna att du har ett nära och inlyssnande ledarskap och drivs av att samarbeta med och utveckla dina medarbetare. Vi söker dig som coachar dina kollegor och visar tillit som får medarbetarna att växa.
Det här erbjuder vi
Hos oss får du utrymme att stärka både din personliga och professionella utveckling. Några av våra andra förmåner är:
• Kollektivavtal inkl. försäkringar & tjänstepension
• Personalrabatter
• 4 000 kr i friskvårdsbidrag varje år
• Subventionerad lunch med Rikskortet
Så här ansöker du
Sista ansökningsdag är 3 oktober men eftersom vi går igenom ansökningar och kallar till intervju löpande kan tjänsten tillsättas innan detta datum.
Vill du veta mer om rollen, tveka inte att kontakta Joakim Björlin Svensson, Distriktschef, på joakim.svensson@fonus.se
Fonus - en del av Fonus ekonomisk förening
Vi är Sveriges mest anlitade begravningsbyrå. Med lång och bred erfarenhet av alla typer av begravningar ingår vi i en stor gemenskap från norr till söder. Sedan starten 1945 har vi utvecklats med långsiktighet inom två huvudområden; begravning och juridik. Fonus drivs som en ekonomisk förening och vårt gemensamma mål är att erbjuda prisvärda och kvalitativa tjänster. Inom Fonus ekonomisk förening finns förutom Fonus, Familjens Jurist, Momento-byråerna samt Farväl och Fondkistan.
