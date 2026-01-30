Fonus söker HR-administratör med inriktning lönehantering (vikariat)
Fonus, ekonomisk förening / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-01-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fonus, ekonomisk förening i Stockholm
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med härliga kollegor i en värderingsstyrd och samhällsviktig organisation? Då ska du läsa vidare.
Fonus HR-avdelning söker en noggrann, strukturerad och engagerad HR-administratör med inriktning på HR-administrativa processer så som avtalsadministration, lönefrågor, pensioner, försäkringar och förmåner.
Tjänsten är ett vikariat på heltid med start omgående till och med 30 augusti 2026, med eventuell möjlighet till förlängning.
Om rollen
I denna roll är du en viktig medarbetare inom HR-administration och lönehantering. Du kommer att arbeta med administrativa uppgifter kopplade till lön och förmåner samt vara en central kontaktperson för både chefer, medarbetare och vår outsourcade lönebyrå.
Vi har nyligen implementerat ett nytt HR-system och befinner oss i en utvecklings- och uppstartsfas, där flera processer och moduler successivt tas i bruk. Här får du möjlighet att bidra till att sätta arbetssätt och skapa struktur.
Arbetsuppgifterna innebär bland annat:
• Hantera lönefrågor och fungera som kontaktperson gentemot vår outsourcade lönebyrå
• Hantera anställningsavtal samt besvara frågor och vägleda chefer kring dessa
• Stötta chefer administrativt i alla delar av medarbetarresan: anställning, förändring och avslut
• Administrera tjänstepensioner, försäkringar och förmåner (t.ex. friskvårdsbidrag) i samarbete med HR Partner
• Hantera HR-relaterade ärenden och frågor i HR:s ärendehanteringssystem samt genomföra kontroll och kvalitetssäkring av rapporter i Excel
• Stödja och ge råd till chefer och medarbetare i allmänna HR- och lönefrågor
• Säkerställa att vi följer aktuella lagar, avtal och policys inom HR och lön
• Arbeta i våra system, såsom HR-system, lönesystem och andra kringsystem, samt utföra löpande kvalitetskontroller
Vad har du med dig
• Erfarenhet av HR-administration och löneadministration
• Erfarenhet av att hantera lönefrågor
• God kunskap om anställningsavtal, tjänstepension, försäkringar och förmåner
• Kunskap om arbetsrätt, kollektivavtal och gällande lagstiftning inom HR och lön
• God administrativ förmåga och vana av att arbeta strukturerat
• Erfarenhet av att arbeta i HR- och/eller lönesystem
• Svenska i tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet av CatalystOne
• Erfarenhet av att arbeta i Agda PS eller annat lönesystem
• Erfarenhet av att hantera lönefrågor i samarbete med en outsourcad lönebyrå
• Erfarenhet av tjänstepensionshantering
Vem vi letar efter
För att trivas i rollen som HR Administratör hos oss på Fonus tror vi att du har följande personliga egenskaper:
• Noggrann och strukturerad - du har lätt för att hantera detaljer och följa upp processer
• Självgående - du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver dem framåt
• Kommunikativ och serviceinriktad - du trivs med att ge stöd och förklara HR- och lönefrågor på ett pedagogiskt sätt
• Lösningsorienterad - du har en positiv inställning och ser möjligheter även när det är komplext
Det här erbjuder vi
Hos oss får du en varierad och utvecklande roll inom HR och lönehantering där du arbetar tillsammans med engagerade och stöttande kollegor. Vi sitter i moderna lokaler på Ringvägen vid Skanstull, i centrala Stockholm. I den här tjänsten erbjuder vi även möjlighet till hybridarbete.
Tillsammans arbetar vi för att skapa en god arbetsmiljö och förenkla vardagen för våra chefer och ledare i verksamheten.
Så här ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026-02-15. Vi går igenom ansökningar och kallar till intervju löpande och tjänsten kan tillsättas innan detta datum.
Vill du veta mer om rollen eller oss som arbetsgivare, tveka inte att kontakta Jenny Lardner, HR-Partner & Teamledare för HR-Adminteamet på Telefonnummer: 079-115 16 64.
Vi ser fram emot din ansökan!
En familj inom Fonus ekonomisk förening
De flesta förknippar namnet Fonus med begravningar. Men sedan starten 1945 har vi utvecklats med långsiktighet inom två huvudområden; begravning och juridik. Fonus drivs som en ekonomisk förening och vårt gemensamma mål är att erbjuda prisvärda och kvalitativa tjänster. Inom Fonus ekonomisk förening finns förutom Fonus även varumärken så som Familjens Jurist, Företagarens jurist, Momentobyråerna, Farväl och Fondkistan.
Fonus ekonomisk förening har ett 50-tal centrala roller som arbetar med att stödja begravnings- och juridikverksamheterna. Det är allt ifrån controllers till HR-businesspartners, till marknadsförare och IT-specialister samt generalister. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fonus, ekonomisk förening
, http://www.fonus.se Arbetsplats
Fonus Jobbnummer
9714950