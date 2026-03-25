Fönstersäljare - Luleå
2026-03-25
Utveckla din karriär med oss - Behåll värmen inomhus och bli en del av den gröna framtiden hos NPE!
Vill du vara en del av en revolution inom fönsterbranschen? Vi söker en passionerad och engagerad fönstersäljare som vill vara med och forma framtiden genom att erbjuda högkvalitativa och hållbara fönsterlösningar till våra kunder för att behålla värmen inomhus. Är det dig vi letar efter?
Vi utbildar dig
Du behöver inte ha varit säljare tidigare - vi lär dig från grunden. Det viktiga är att du har energi, vågar ta kontakt och har viljan att utvecklas.Flera av våra bästa säljare har bakgrund inom service, bygg eller andra praktiska yrken.
Om uppdraget Brinner du för hållbarhet och vill vara med och göra skillnad för planeten och kunderna? Bra, då kan du vara den fönstersäljare vi söker!
Tillsammans med dina kollegor kommer du att få möjligheten att arbeta i en växande bransch med stor tillväxt och representera produkter av högsta kvalitet. Vi tror på våra produkter och brinner för att göra skillnad för våra kunder och planeten, genom våra energibesparande helhetslösningar.
Som fönstersäljare är ditt huvuduppdrag att hjälpa våra kunder att spara energi, därmed kommer du att marknadsföra och sälja vårt breda sortiment av energibesparande fönsterlösningar vid personliga besök. Huvudfokus i rollen kommer vara att säkerställa att vi har den bästa kundupplevelsen och de nöjdaste kunderna.
Du kommer att genomföra behovsanalyser och utifrån det ta fram anpassade lösningar utifrån kundens specifika behov och situation. I din roll kommer du att arbeta med hela säljprocessen, uppsökande kontakt med kunder, kundbesök och direktförsäljning samt skriva avtal. Därefter tar montageavdelningen över.
Vi erbjuder dig
En gedigen säljutbildning, kontinuerlig coachning och en tydlig väg in i yrket
Ett meningsfullt jobb där du gör skillnad för både kunder och klimat
Ett starkt team med bra stämning, delaktighet och energi
Möjlighet att växa och utvecklas inom företaget
Garantilön + prestationsbaserad ersättning
Friskvårdsbidrag
Tjänstepension
Tävlingar - resor utomlands!
Är du vår nya kollega? För att lyckas i rollen ser vi att du har följande:
B-körkort
Minst 2 års arbetslivserfarenhet
Vana av att arbeta med digitala verktyg och system
God förmåga att kommunicera på svenska i tal då rollen innebär mycket kundkontakter
Vi tycker om att ses och flera gånger om året samlas vi för våra gemensamma gruppveckor där vi utvecklar både varandra och företaget. Kan vi vara din nästa arbetsplats?
Om oss På NPE jobbar vi med att hjälpa fastighetsägare spara pengar och minska sin klimatpåverkan genom smarta produkter som solceller, batterier, värmepumpar, fönster och takbyten. Vi sköter hela processen från rådgivning till färdig installation - och växer snabbt. Bakom oss har vi Bragnum Invest som stabil ägare.
ANSTÄLLNING: Heltid, 6 månaders provanställning LÖN: Garantilön + prestationsbaserad ersättning
För att säkerställa en trygg rekryteringsprocess och matchningsbeslut gör vi en bakgrundskontroll. Detta görs alltid i dialog med kandidaten och med hänsyn till gällande integritets- och dataskyddsregler.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag.
Du är varmt välkommen att söka senast 31 maj - men vänta inte för länge! Vi går igenom ansökningar löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Flera tjänster ska tillsättas.
I denna tjänst är det krav på B-körkort Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nord Partner Energi Service AB
(org.nr 559361-7532), https://work.npemontage.com
972 54 LULEÅ Arbetsplats
