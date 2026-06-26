Fondhandläggare
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2026-06-26
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Vill du arbeta med fondhandel, finansiell administration och uppföljning i en verksamhet där kvalitet, noggrannhet och utveckling står i fokus? Nu söker vi fondhandläggare som vill bidra med sin kompetens och erfarenhet.
Om jobbet
Som fondhandläggare arbetar du med fondhandel och fondadministration samt uppföljning av finansiella flöden kopplade till fondverksamheten. Rollen innebär ansvar för dagliga administrativa processer samt nära samarbete och löpande kontakter med fondbolag, ramavtalsbank, Riksgälden, Kammarkollegiet och interna intressenter. Du kommer att aktivt bidra till att utveckla och effektivisera arbetssätt, processer, interna kontroller och rutiner inom premiepensionen.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Analyser och utredningar kopplade till fondhandel och premiepension
Planering av fondhandel och valutahandel kopplad till förändringar på fondtorget
Kontroll och kvalitetssäkring av NAV, valutakurser och annan fonddata
Ledningsstöd
Administration och avstämning av fondhandel
Intern kontroll, uppföljning och rapportering
AML/KYC-frågor
Registerunderhåll samt kvalitetssäkring av fond- och transaktionsinformationPubliceringsdatum2026-06-26Profil
Som fondhandläggare är du noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten med ett analytiskt förhållningssätt och ett starkt sifferintresse. Du har förmåga att se helheten, sätta dig in i stora mängder information och komplexa data samt driva ditt arbete framåt på ett strukturerat sätt.
Du är ansvarstagande och har hög integritet. Vidare har du god kommunikationsförmåga och uttrycker dig tydligt och korrekt i tal och skrift på både svenska och engelska, med förmåga att förklara finansiella samband på ett lättförståeligt sätt. Du arbetar självständigt samtidigt som du trivs med att samarbeta och skapa goda relationer, både internt och externt.
Rollen kräver även ett flexibelt och lösningsorienterat förhållningssätt, där du kan anpassa dig till varierande arbetsuppgifter och drivs av att utveckla och förbättra processer och arbetssätt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet för rollen.
Vi söker dig som har:
Akademisk examen, företrädelsevis inom ingenjörsvetenskap, ekonomi, statistik eller matematik.
Flerårig erfarenhet inom finansområdet eller värdepappersadministration inom fondbolag, bank, försäkringsbolag eller annan finansiell institution.
Har erfarenhet av kontroll och avstämning av fondtransaktioner eller värdepappersaffärer.
Har god förståelse för valutahantering och valutaterminssäkring inom fondförvaltning.
Erfarenhet av utredning och rapportskrivning.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Har mycket goda kunskaper i Excel och är van att arbeta med stora datamängder, formler, pivottabeller och finansiella analyser.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
UCITS-fonder och fondregelverk
Avkastningsberäkningar och finansiell uppföljning
Fakturering och uppföljning av kick-backs
Processutveckling, effektiviseringar och systemtester
Automatisering och utveckling av Excel-baserade rapporteringslösningar
AML/KYC-processer och regulatoriska krav inom finanssektorn
Vi erbjuder
Vi erbjuder en utvecklande roll inom fondadministration och finansiella marknader med kvalificerade och varierande arbetsuppgifter. Du blir en del av ett kompetent team med stort fokus på kvalitet och utveckling, där du får goda möjligheter till kompetensutveckling och ett stort eget ansvar
Ett myndighetsuppdrag som är viktigt på riktigt! En arbetsplats där vi värnar om att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Som statligt anställd har du även goda anställningsvillkor och ett förmånspaket med friskvård, samt goda semester- och pensionsvillkor. Du kan läsa mer om våra förmåner och hur det är att jobba hos oss här.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort är Stockholm där vårt kontor ligger vid Hornstull. Vi tillämpar provanställning om sex månader.
Anställningen kan komma att placeras i säkerhetsklass.
Under semesterperioden har vi begränsade möjligheter att besvara frågor, vilket kan innebära något längre svarstider.
Din ansökan
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor istället för att be om personligt brev.
Arbetspsykologiskt test kommer användas i rekryteringsprocessen.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 415 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför cirka 911 000 fondbyten och skickar ut 8 miljoner orange kuvert. Vi har ca 25 miljoner digitala kundkontakter per år. Vi är cirka 1700 medarbetare på åtta orter, från Luleå i norr till Halmstad i söder.
Vi gör pensionen enklare.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pensionsmyndigheten
(org.nr 202100-6255), https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Hornsgatan 168 (visa karta
)
117 28 STOCKHOLM Arbetsplats
Pensionsmyndigheten Kontakt
Elin Lith elin.lith@pensionsmyndigheten.se Jobbnummer
9981865