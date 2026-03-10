Folkteatern söker dekorsnickare, tjänstgöringsgrad 80%
2026-03-10
Om arbetsplatsen
Folkteatern ligger på Järntorget i Göteborg. Vår verksamhet omfattar fyra scener med egenproducerad scenkonst, gästspel, konserter, samtal och mycket mer. Vi vill vara en samtida teater för en bred publik och vi strävar efter att bli en av norra Europas mest intressanta scener. Konstens potential att experimentera och utmana står i centrum, och vi eftersträvar sänkta trösklar till teaterrummet.
Folkteatern drivs i form av ett aktiebolag, helägt av en ekonomisk förening. Vi är en länsteater som får anslag och uppdrag från Västra Götalandsregionen, vår ekonomiska huvudman. Teatern har omkring 45 tillsvidareanställda och har ca 80 årsverken. Lotta Lekvall är VD och Frida Röhl är konstnärlig ledare.
Vi söker en dekorsnickare med bred kompetens och erfarenhet av teaterproduktion. Med en vilja till att utveckla och förbättra våra arbetsmetoder.
Arbetsbeskrivning
Som dekorsnickare på Folkteatern följer du produktionen från idéstadium till färdig scenografi. Du ansvarar för planering och genomförande av alla snickeriarbeten i produktionerna främst i verkstäderna men också på scenerna. Det innebär nära och god dialog med scenografen, konstruktören och övriga kollegor som deltar i processen.
Du kommer att arbeta på en teater med uppdrag att producera professionell scenkonst i både stora och mindre produktioner.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Planering av dekorsnickeri och uppskattning av tidsåtgång i våra produktioner.
Ansvara för planering av arbetet, inköp av materiel, skötsel av arbetsplatsen och verktyg mm.
Dialog med konstruktör ta fram detaljer i material, metoder och tekniker för att uppnå bästa resultat.
Vid denna rekrytering kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper såsom erfarenheter och din förmåga att samarbeta.
Din bakgrund
Vi söker dig med erfarenhet av dekorsnickeri för scenproduktioner. Du skall ha relevant utbildning eller motsvarande dokumenterad erfarenhet. Meriterade med erfarenhet från arbete inom institutionsteater.
Du är van vid att självständig driva ditt eget arbete och bidra till produktionsprocessen. Med stor noggrannhet och sinne för detaljer bidrar du såväl till verksamheten som till gruppen. Du har lätt för att lära och är nyfiken till din natur. Med din breda kompetens och goda beslutsförmåga delar du gärna med dig av din kunskap på ett prestigelöst sätt.
För att lyckas i rollen krävs att du är självständig och säker i din yrkesroll och att du kan arbeta under tidspress och trivs med att arbetsbelastningen varierar.
Du har minst B-körkort, datorvana, talar god svenska och engelska, och gärna fler språk.
Vad kan Folkteatern erbjuda dig?
Vi är en spännande, ansvarstagande och framåtblickande arbetsplats. Vårt teaterhus är en levande mötesplats och ett kulturellt nav på en dynamisk plats i staden. Vi erbjuder rätt person ett ansvarsfullt och varierat arbete på en av de största teaterinstitutionerna i Västra Götaland. Vi omfattas av kollektivavtal.
Om tjänsten
Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning och provanställning tillämpas.
Omfattning: 80%. Arbetstiderna är i första hand förlagda till dagtid.
Tillträde: Tillsättning 2026-08-01
Vi omfattas av kollektivavtal med fackförbundet Scen och Film.
Ansök
Skicka din CV och personligt brev till jobb@folkteatern.se
och märk ämnesraden med: Dekorsnickare FT2026. Vi hoppas att du skickar in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 5 april.
Vill du veta mer?
Har du frågor om tjänsten kan du kontakta någon av våra kontaktpersoner:
Åsa Holtz, teknisk chef
E-postadress: asa.holtz@folkteatern.se
Tele: 0707494690
Mira Vartiainen, HR
E-postadress: mira.vartiainen@folkteatern.se
Ellen Holmström, maskör och facklig företrädare Scen och Film, Avd 6
E-postadress: ellen.holmstrom@folkteatern.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: jobb@folkteatern.se
Detta är ett deltidsjobb.
Folkteatern Västra Götaland AB
För detta jobb krävs körkort.
