Folkhögskolelärare i svenska och engelska
Stiftelsen Litorina Folkhögskola I Karlskrona / Gymnasielärarjobb / Karlskrona Visa alla gymnasielärarjobb i Karlskrona
2026-07-02
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Vi söker en engagerad och driven lärare i svenska (gärna med kompetens i svenska som andraspråk och engelska). Du har kompetens att undervisa i svenska på gymnasienivå (och helst även i engelska) och är antingen legitimerad gymnasielärare, utbildad folkhögskollärare eller har erfarenhet som arbetsgivaren anser likvärdig.
Vi erbjuder initialt ett vikariat under hösten med möjlighet till förlängning, med start den 10 augusti. Du behöver kunna arbeta 100% under augusti och september, då du ersätter en annan lärare. Efter det är det möjligt att arbeta hel- eller deltid, enligt önskemål.
Du kommer i första hand arbeta med Allmän Kurs Gymnasium, där tematisk undervisning är standard, i nära samverkan med andra lärare. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta tematiskt och/eller utifrån folkbildningens metoder.
Litorina Folkhögskola ägs av en icke-vinstdrivande stiftelse och ligger på Gullbernaområdet i Karlskrona. Vi grundades 1993 och är en östersjöfolkhögskola, vilket innebär att vi arbetar för att främja östersjösamverkan och med frågor som rör vårt närliggande geopolitiska område, bland annat civil beredskap, globala målen, demokratifrågor och kultur. Vi har flera pågående internationella utbyten, bland annat med Finland, Åland, Estland, Polen, Danmark, Tyskland och Ukraina. Vi har även ett östersjöbibliotek som är under utveckling och ska återinvigas i höst.
Som lärare på vår folkhögskola ingår inte bara att arbeta som ämneslärare. Du förväntas bidra till helheten i verksamheten. Vi arbetar för en inkluderande och lustfylld skolmiljö och för att medverka till att uppfylla statens fyra syften med folkbildningen; att främja demokratisk utveckling, utjämna utbildningsklyftorna, stärka individens egenmakt och öka delaktigheten i kulturlivet.
På Litorina Folkhögskola har vi en demokratisk värdegrund som bottnar i alla människors lika värde.
Sista ansökningsdatum är 1 augusti, men intervjuer görs löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: rekrytering@litorina.fhsk.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare i svenska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Litorina Folkhögskola I Karlskrona
, https://litorina.fhsk.se/
Backsippevägen 4, Vasskär (visa karta
)
371 54 KARLSKRONA Kontakt
Rektor
Anna Pahle anna.pahle@litorina.fhsk.se 0702861931 Jobbnummer
9990383