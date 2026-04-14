Folkhögskolelärare fysik/matematik
2026-04-14
Gamleby folkhögskola söker nu en engagerad lärare till vår Allmänna kurs - Naturvetenskap, med möjlighet att även undervisa på någon av våra särskilda kurser. Hos oss får du arbeta i ett tematiskt och ämnesövergripande arbetssätt där du planerar, genomför och utvärderar undervisning både självständigt och i samarbete med kollegor. Vi utvecklar kontinuerligt undervisningen genom gemensamt arbete, vilket ger dig möjlighet att vara delaktig i skolans pedagogiska utveckling.
I tjänsten ingår också ett aktivt mentorskap där du följer deltagarnas studier och utveckling över tid. Du coachar och stöttar dem i deras lärande och bidrar till deras personliga utveckling, samtidigt som du hjälper dem att nå sina studiemål. Undervisningen sker i mindre grupper, vilket gör att du får goda förutsättningar att bygga starka relationer med både deltagare och kollegor.
Om dig
Vi söker dig med lärarlegitimation, med behörighet att undervisa i fysik och/eller matematik, och som har erfarenhet av undervisning på gymnasie- eller högstadium eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har erfarenhet från folkhögskola eller annan skola med internat.
Du är van att använda digitala verktyg och administrativa system, exempelvis Google Workspace, Word, Excel, Schoolsoft samt verktyg för plagiat- och AI-kontroll. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att använda generativ AI i undervisning eller utvecklingsarbete. Du trivs i en roll där du kan bidra till att synliggöra och marknadsföra verksamheten vid mässor, öppet hus och i möten med det omgivande samhället.
Som person är du initiativtagande och driver självständigt undervisning och utvecklingsarbete framåt, och du bidrar gärna med nya idéer i skolans gemensamma arbete. Du är stabil och trygg i din yrkesroll vilket innebär att du kan hantera olika situationer i klassrummet och skapar en lugn och trygg lärmiljö. Du har lätt för att bygga förtroendefulla relationer med deltagare, kollegor och samarbetspartners.
Du har en helhetssyn på utbildning och ser sambandet mellan deltagarnas studier, deras personliga utveckling och skolans gemensamma verksamhet. Vidare har du en problemlösandeförmåga och kan identifiera utmaningar i undervisningen, analysera orsaker och hitta lösningar tillsammans med kollegor och deltagare.
Spelar du något instrument eller sjunger är det ett plus, då musik och gemensamma kulturella aktiviteter är en viktig del av skolans sociala miljö.
Din framtida arbetsplats
Gamleby folkhögskola i Västerviks kommun firar 150 år 2026 och ligger naturskönt vid Gamlebyviken. Här möts deltagare på allmän och särskild kurs i en kreativ studiemiljö präglad av våra värdeord som är nyfikenhet, delaktighet och hållbarhet. Vi har en omfattande verksamhet med allmänna kurser samt kurser med inriktning mot hållbar textil, media och foto. Skolan utbildar dessutom undersköterskor, fritidsledare och socialpedagoger. På folkhögskolan jobbar cirka 50 medarbetare.
Gamleby folkhögskola är en relativt liten skola med ca 200 kursdeltagare och vi arbetar aktivt med att skapa möten mellan deltagare från olika kurser genom gemensamma aktiviteter. Hos oss finns stora möjligheter att vara med och påverka både deltagarnas och skolans positiva utveckling. Undervisningen sker i mindre studiegrupper, vilket skapar goda förutsättningar att bygga starka relationer mellan lärare och deltagare. För att skapa en stimulerande, aktiv och kreativ studiemiljö värnar vi om det socialpedagogiska arbetet, engagemang i gemensamma skolaktiviteter, ett levande internatliv och kursöverskridande samarbeten.
Vi har ett trivsamt internat och ett uppskattat eget kök på skolan. Närheten till skärgård och natur ger goda möjligheter till friluftsliv och bidrar till en trygg och studiemotiverande studiemiljö.
Våra lärare har ferietjänster och arbetstiden är 08.00-16.30. I sällsynta fall kan helgarbete förekomma vid tex Öppet hus-aktiviteter.
I förvaltningsområdet bildning ingår fem basenheter, biblioteksutveckling och de fyra folkhögskolorna: Gamleby folkhögskola, Kalmar folkhögskola, Vimmerby folkhögskola och Ölands folkhögskola. Folkhögskolorna erbjuder ett brett utbud av utbildningar som bidrar till att höja bildnings- och utbildningsnivån i länet. Biblioteksutveckling initierar, leder och samordnar länets gemensamma utvecklingsarbete inom biblioteksområdet. Vi är en del av den regionala utvecklingsförvaltningen som tillsammans arbetar för tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
594 32 GAMLEBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gamleby Kontakt
Ida Nyman, Sveriges lärare ida.nyman@gamlebyfolkhogskola.se 072-2072523
