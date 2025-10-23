Folkhälsovetare till Enhet kunskap i Malmö
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du vara med och bidra till att utveckla vården i Skåne och göra skillnad för invånarna? Trivs du med att skapa struktur, stötta andra och arbeta i en organisation med ett meningsfullt uppdrag? Vi söker dig som vill arbeta i en välkomnande och inkluderande kultur där respekt och samarbete är grundläggande värderingar.
Enhet Kunskap inom Avdelning Strategi och utveckling, Förvaltning Nära vård och hälsa, söker nu en erfaren folkhälsovetare som är beredd att navigera och expandera området folkhälsa. Här får du möjlighet att arbeta nära ledning och verksamhet i en miljö där utveckling, samverkan och framtidens vård står i fokus.
En stark primärvård utgör navet i den nära vården och vårt uppdrag är att bidra till att skapa dessa förutsättningar. På enheten driver vi regionala utvecklingsuppdrag, digitalisering, utbildningsinsatser och skapar nätverk i nära samverkan med kommuner och andra aktörer. Vi arbetar med att utveckla hälso- och sjukvården inom mödrahälsovård, barnhälsovård och levnadsvanearbete för en förbättrad vård, prevention och rehabilitering. Tillsammans med andra aktörer stärker vi det hälsofrämjande och förebyggande folkhälsoarbetet, vilket sträcker sig långt utanför hälso- och sjukvården.
Vårt mål är att skapa en nära vård som är tillgänglig, samordnad och hållbar, och en bättre hälsa för alla.Publiceringsdatum2025-10-23Arbetsuppgifter
Rollen passar dig som har bred folkhälsobakgrund med särskilt intresse av utvecklingsarbete.
Som folkhälsovetare är du med och utvecklar förebyggande och främjande insatser för en bättre hälsa. Du arbetar i en dynamisk miljö där vårt mål är att möta de utmaningar vi ser i Region Skåne med relevanta insatser. Du utarbetar och genomför uppföljningssystem för kartläggning och analys av hälsoläget, orsaker till ojämlikhet i hälsa, hälsoekonomiska analyser, samt datadriven planering, implementering och utvärdering av sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser på samhälls-, individ- och gruppnivå. Särskilt fokus kommer att ligga på åtgärder för att motverka ojämlikhet i hälsa, hälsoekonomiska utvärderingar, behovsanalys, samt effektiva insatser för en bättre hälsa för alla.
Tillsammans med ett tvärprofessionellt team, bestående av folkhälsopedagog, fysioterapeut och beteendevetare, samarbetar du också professionsövergripande med gemensamma aktiviteter. På enheten finns även experter inom kvinnohälsa, barnhälsa och levnadsvanor.
Tjänsten är placerad på Dockplatsen i Malmö och eftersom arbetet innebär kontakt med verksamheter runt om i Skåne förekommer resor inom ramen för tjänsten. Kvalifikationer
Vi söker dig som har kandidatutbildning inom folkhälsovetenskap eller motsvarande masterprogram på avancerad nivå. Goda kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska i både tal och skrift är ett krav. Erfarenhet av ledningsuppdrag, utvecklingsarbete, forskning och förbättringsarbete är meriterande, såväl som erfarenhet av att arbeta inom hälso- och sjukvården.
Du är van vid att arbeta självständigt med god förmåga att strukturera och driva processer, samtidigt som du värdesätter gott samarbete både inom och utanför den egna arbetsgruppen. Din kommunikativa förmåga är god och du kan förmedla folkhälsodata på ett tydligt och lättbegripligt sätt i olika forum. Du har förmåga att analysera komplexa samband, se helheten och prioritera arbetsuppgifter. Din nytänkande inställning gör att du hittar nya och bättre angreppssätt som kan omsättas i praktiken. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
