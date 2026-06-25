Folkhälsoutvecklare
Region Kalmar län / Administratörsjobb / Kalmar Visa alla administratörsjobb i Kalmar
2026-06-25
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Vill du arbeta strategiskt med frågor som gör verklig skillnad för människors hälsa och livsvillkor? Nu söker vi en folkhälsoutvecklare som vill vara med och utveckla Region Kalmar läns arbete för en god och jämlik hälsa. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där samverkan, analys och utveckling står i centrum. Vi arbetar långsiktigt för att minska skillnader i hälsa och skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle, i hela Kalmar län. Arbetet sker i samverkan med kommuner, myndigheter, civilsamhälle, akademi, näringsliv och inom regionens egna verksamheter.
Som folkhälsoutvecklare kommer du att spela en central roll i det strategiska folkhälsoarbetet. Det är ett varierande arbete med stora möjligheter att påverka din arbetsdag. Du omsätter kunskap till handling och bidrar till att ett hälsofrämjande och preventivt perspektiv blir en naturlig del av regionens arbete och den regionala utvecklingen. I uppdraget ingår bland annat att analysera och beskriva hälsoläget i befolkningen utifrån statistik, forskning och omvärldsbevakning, att samordna och följa upp regionens strategiska folkhälsoarbete, att initiera, leda och stödja utvecklingsinsatser tillsammans med interna och externa samverkanspartners, att bidra med kunskapsutveckling för folkhälsoarbetet i Kalmar län. Arbetet sker i nära samverkan med många olika aktörer och innebär vissa resor, främst inom länet.
Om dig
Vi söker dig som har examen i folkhälsovetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av strategiskt planerings- och utvecklingsarbete inom folkhälsa, social hållbarhet eller liknande områden. Du har kunskap om hur samhällsfaktorer påverkar människors hälsa och livsvillkor.
För att lyckas med ditt uppdrag behöver du ha god vana av att leda processer på ett strategiskt sätt samt ha god struktur och uthållighet i arbetet. Du behöver ha en god relationsskapande förmåga samt tycka om att arbeta med flera komplexa områden samtidigt. Har du tidigare erfarenhet av samverkan med offentliga aktörer och civilsamhälle samt är van vid att ta in olika tvärperspektiv i arbetet är detta meriterande. Det är också positivt om du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Som person är du idérik, initiativtagande och ser möjligheter att utveckla arbetssätt utifrån ny kunskap och förändrade behov. Du tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter så att du planerar, organiserar, omvärldsbevakar och självständigt driver dina processer framåt. Du kommunicerar på ett sätt som skapar engagemang och delaktighet och du är bra på att bygga, utveckla och hålla samman grupper och nätverk. Din analytiska förmåga är hög med en god kapacitet att koppla forskningsbaserad teori till praktik och se mönster och samband mellan olika områden. Du är kommunikativt trygg i skrift, presentation och dialog och dina digitala kunskaper är goda.
Din framtida arbetsplats
Tjänsten är placerad inom Regional utvecklingsförvaltning, Ledningsstöd, med arbetsplats i centrala Kalmar.
Vi arbetar för ett socialt hållbart Kalmar län där alla invånare ges goda förutsättningar för hälsa, delaktighet och livskvalitet. Ett län där invånarna har en god närmiljö, en meningsfull fritid och ett tillgängligt kulturutbud. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete, engagerade chefer och kollegor samt goda möjligheter till kompetensutveckling.
Inom regional utveckling arbetar vi med hållbara tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Det gör vi genom att ta initiativ till och samordna insatser. Vi samverkar med aktörer i och utanför länet inom olika områden som folkhälsa, näringsliv, miljö och klimat, infrastruktur, samhällsplanering, landsbygd, kompetensförsörjning, kultur och biblioteksutveckling. Vi skapar och deltar i nätverk och arbetar också med finansiering av utvecklingsinsatser som syftar till att gynna länets utveckling. Vi bidrar till folkbildning genom våra fyra folkhögskolor; Gamleby, Kalmar, Vimmerby och Öland som är en del av regional utvecklingsförvaltning.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete – varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073), https://regionkalmar.se/
Strömgatan 13 (visa karta
)
391 26 KALMAR Arbetsplats
Regional utveckling Kontakt
Folkhälsochef
Malin Beddesand malin.beddesand@regionkalmar.se 010-3584918 Jobbnummer
9979456