Folkhälsostrateg, samordnare fysisk aktivitet
2026-04-24
Publiceringsdatum2026-04-24Om företaget
På Enheten för kvalitet och utveckling inom område Utveckling och IT ansvarar vi för att initiera, koordinera, leda, utveckla, förbättra och följa upp arbetet med strategiskt prioriterade verksamhetsfrågor såsom till exempel kvalitet och tillgänglighet i vården, samverkan med kommunerna, sjukskrivningsprocessen, rehabiliteringsprocessen, folkhälsoarbete och mycket mera. Avdelningen bedriver också omvärldsbevakning och bidrar till att regionen följer lagar, föreskrifter och riktlinjer utifrån ett verksamhetsperspektiv. Avdelningens arbete bygger på ett gott samarbete både inom regionen och med andra aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Du kommer ingå i en enhet som kännetecknas av kvalitet, engagemang och professionalism där arbete med utveckling och förnyelse hör vardagen till.
Du är organisatoriskt placerad på Enheten för kvalitet och utveckling inom område Utveckling och IT, men som folkhälsostrateg har du ett region- och länsövergripande uppdrag.
Nu söker vi en projektanställd folkhälsostrateg med fokus på fysisk aktivitet på recept (FaR) som är en del av den satsning som Region Blekinge gör inom ramen för statsbidraget "Att stärka arbetet med skriftlig ordination av fysisk aktivitet". Som folkhälsostrateg för FaR bidrar du till att utveckla folkhälsoarbetet i en positiv riktning och att integrera folkhälsoperspektivet i ordinarie verksamheter.
Folkhälsoarbetet bedrivs på en strategisk nivå och i samverkan med berörda. Det område som är prioriterat för just den här tjänsten är fysisk aktivitet, med särskilt fokus på FaR-förskrivning, men också övrigt levnadsvanearbete.
Genom ett coachande och inspirerande förhållningssätt stöttar du chefer, ledare och medarbetare att förstärka och vidareutveckla goda och hälsofrämjande möten med patienter, anhöriga och medborgare i hela länet.
Du ska driva, samordna, planera, handlägga, processleda, kvalitetssäkra och utveckla regionens processer för förskrivning av FaR. Du kommer att vara en del av folkhälsofunktionen samt ha ett nära samarbete med fysioterapeut. Folkhälsofunktionen består av folkhälsostrateger, barnrättstrateg och suicidpreventionssamordnare.
Du bedriver omvärldsbevakning, kartlägger och analyserar behov av utvecklingsstöd i regionens olika verksamheter och i länet och omsätter dina slutsatser till strategi. Vi erbjuder ett stimulerande och självständigt arbete under ansvar.
Projektanställningen är 9 månader från startdatum.
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom folkhälsovetenskap eller annat område som arbetsgivaren bedömer likvärdigt, gärna på magister- eller masternivå. Teoretiska kunskaper om hälsans bestämningsfaktorer och evidensbaserade metoder för implementering och beteendeförändring är önskvärt. Du bör ha ett intresse för området fysisk aktivitet. Har du tidigare arbetat med frågor inom fysisk aktivitet och/eller FaR är det meriterande.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av strategiskt planerings- och utvecklingsarbete samt att du trivs i en politiskt styrd organisation. Du är en drivande utvecklingsledare som tar initiativ och utvecklar frågor som bidrar till ökad uppfyllelse av politiska mål.
Du hanterar komplexa sammanhang och kan självständigt planera, leda, driva och följa upp förbättrings- och utvecklingsprocesser. Det är viktigt med god samarbetsförmåga och stor ödmjukhet. Som person är du självgående, flexibel och är beredd att anpassa arbetet till eventuella förändrade förutsättningar. Du har en god analytisk förmåga och är strukturerad. Du är öppen, knyter lätt nya kontakter, skapar och underhåller nätverk samt samverkar med andra aktörer. På svenska kan du på ett naturligt, pedagogiskt och effektivt sätt kommunicera med olika målgrupper, i både tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är utveckling och it. Här finns samlade resurser inom planering, digitalisering, informationsteknik, forskning, kvalitet och utveckling, folkhälsa, miljö och hållbarhet. Inom området finns också patientnämndens kansli. Området förvaltar och utvecklar bland annat organisationens arbete kopplat till tekniska tjänster, ledningssystem, processorienterat arbetssätt och portfölj- arkitektur-, teknik- och informationsstyrning. Här finns även Blekinge kompetenscentrum som ansvarar för Region Blekinges medicinska bibliotek, lärcentrum, FoU-avtal, det vetenskapliga rådet och övrig forskningsverksamhet.
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
371 85 KARLSKRONA Arbetsplats
Utvecklingsavdelningen Kontakt
Karin Nedfors karin.nedfors@regionblekinge.se 0455-737811
