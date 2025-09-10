Folkbildningsutvecklare till Hudiksvall
2025-09-10
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Arbetet som folkbildningsutvecklare består till stor del av uppsökande verksamhet mot föreningar samt våra medlems- och samarbetsorganisationer och är en kombination av administration och utåtriktade kontakter. Kärnan består av att bygga upp, underhålla samt vidareutveckla nätverk och verksamheter för att skapa folkbildning, vilket kräver att du kan arbeta fokuserat och självständigt. Agenda 2030 genomsyrar allt vårt arbete.
Vår verksamhet riktar sig främst mot våra profilområden djur, natur, miljö och kultur.
Du kommer bland annat att arbeta med att utöka vårt kursutbud, söka upp och engagera cirkelledare, besöka befintliga målgrupper och stötta dem i deras folkbildande verksamhet, skapa nya samarbeten med föreningar och organisationer samt samarbeta med våra folkbildningsutvecklare i andra län i deras arbete. Du ansvarar även för kontakten med samarbetspartners i länet, och många av dessa kontakter behöver du själv etablera. Du lägger din egen budget samt ansvarar för, hanterar och följer upp denna.
ErfarenhetFör att lyckas i rollen som folkbildningsutvecklare måste du ha grundläggande relevant kunskap och/eller erfarenhet från folkbildningsverksamhet, föreningsliv eller ideellt styrelsearbete. Erfarenhet av arbete i verksamhetsutvecklande roller eller motsvarande inom civilsamhällesorganisation samt vana att utveckla verksamhet i samverkan med andra aktörer.
Meriterande är arbetslivserfarenhet inom något av Studiefrämjandets strategiområden demokrati, lärande, föreningsliv, hållbarhet. Publiceringsdatum2025-09-10Dina egenskaper
Att arbeta med folkbildning är lika mycket en livsstil som ett arbete. Vi arbetar med människors fritid och en del av verksamheten ligger därför utanför kontorstid. Vår verksamhet går ut på att interagera med människor varje dag - det är därför viktigt att du är engagerad och driven i det du gör. Vi söker dig som är utåtriktad, nyfiken på människor, har lätt för att kommunicera samt skapa relationer och knyta kontakter. Du måste också vara flexibel, lyhörd och lösningsorienterad för att lyckas i mötet med människor och för att kunna skapa samarbeten. Du är öppen för nya idéer, har lätt för att ta egna initiativ inom givna ramar och följer tagna beslut. Arbetet kräver samarbetsförmåga, stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.
Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift samt ska kunna tala inför större grupper. Eftersom du planerar och organiserar ditt eget arbete kräver detta en god ordnings- och prioriteringsförmåga samt goda kunskaper i Office 365. Goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift är ett krav.
Inom Studiefrämjandet har vi ett demokratiskt synsätt och det är viktigt att du står bakom vår värdegrund om allas lika värde och rätt till kunskap, kultur och bildning.
Om tjänsten
Tjänsten är en anställning på heltid, vikariat t.o.m 2026-12-31. Tillträde omgående eller efter överenskommelse. Anställningen omfattas av kollektivavtalet "Tjänstepersoner inom civilsamhället" tecknat mellan Unionen, Akademikerförbunden och Fremia. För tjänsten tillämpas målstyrd arbetstid med en genomsnittlig veckoarbetstid om 37,5h. Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning.
Tjänsten innefattar pedagogiska och informativa insatser, t.ex. förenings- och ledarutveckling samt deltagande vid större arrangemang, som innebär att delar av arbetet sker under kvällar och helger. Viss tjänstgöring på andra kontor i länet ingår, vilket i perioder innebär resor. B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav.
Tjänsten är också av sådan art att ett utdrag från Polisens belastningsregister kommer att begäras in innan anställning erbjuds.
Placeringsort är Hudiksvall men arbetsområdet omfattar stora delar av Hälsingland och ibland hela Gävleborgs län.
Ansökan
Låter det som en spännande och intressant utmaning? Vi är väldigt nyfikna på att höra varför just du vore den bästa kandidaten! Skicka in din ansökan genom att klicka på "Ansök nu" samt bifoga CV och personligt brev.
Sista ansökningsdag är 2025-09-25. Ansök gärna redan idag då arbetet med urval och intervjuer sker löpande och annonsen kan därmed komma att avpubliceras.
För ytterligare information om tjänsten kontakta Enhetschef Nina Christoffersson på 070-7514422 eller via mejl på nina.christoffersson@studieframjandet.se
. Fackligt ombud för Unionens lokalklubb: Jörgen Nohrin, tfn 076-778 60 67.
Om StudiefrämjandetStudiefrämjandet är ett av Sveriges studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. Vi är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund grundat på våra 19 medlemsorganisationer. Vår verksamhet riktar sig främst mot profilområdena djur, natur, miljö och kultur. I all vår verksamhet ska vi främja mångfald och motarbeta främlingskap och rasism.
Avdelning Mitt består av fyra län - Dalarna, Gävleborg, Örebro och Värmland - och har ca 45 medarbetare. Ersättning
