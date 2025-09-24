Folierare med erfarenhet av solfilm och PPF
2025-09-24
Vi växer och söker fler erfarna och noggranna montörer.
Är det dags för dig att byta arbetsplats? Är du en grym montör? Hör av dig och kom förbi och kolla in vår arbetsplats.
För att passa in hos oss tror vi att du har lång erfarenhet och är helt självgående. Kanske är det dags att ta nästa steg i karriären och så småningom kliva in i rollen som vår verkstadschef eller arbetsledare? För rätt person finns riktigt goda utvecklingsmöjligheter.
Vi är ett litet familjeägt företag där grundarna funnits med sedan 90-talet. Vi har bred kompetens och är stolta över både anställda och utförda arbeten. Det är viktigt att ha kul på jobbet, därför försöker vi se till att det är en bra personkemi bland de anställda, saker fungerar smidigare då.
Hör av dig och berätta lite om dig själv så tar vi det därifrån.
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan för länge, det kanske är just dig vi väntat på.

Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
E-post: jobb@bilglasdesign.se

Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare: Bil & glasdesign Sverige AB
(org.nr 556770-5099), https://www.bilglasdesign.se/
Smärgelvägen 1
142 50 SKOGÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kontakt: Madelene Granqvist
madelene@bilglasdesign.se
0733660120
9525138