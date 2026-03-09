FoI-koordinator till Södersjukhuset
2026-03-09
Vill du vara med och utveckla framtidens vård genom forskning och innovation? Nu söker vi en FoI-koordinator till vår FoUUi-avdelning.
Här får du en central roll i att utveckla, stärka och samordna arbetet med kliniska studier på sjukhuset. Du skapar bra rutiner, stöttar forskare och kliniker, samarbetar med akademi och företag och ser till att studier följs upp och fungerar smidigt. Du är en viktig kontaktpunkt för både interna och externa samarbeten - och hjälper till att hitta rätt resurser vid behov.
Låter detta intressant? Varmt välkommen med din ansökan!
Om rollen
Som FoI-koordinator arbetar du både strategiskt och operativt och du har det övergripande ansvaret för att leda och samordna det systematiska arbetet med att stimulera och utveckla kliniska studier inom Sös. Du skapar struktur och bra förutsättningar för kliniska studier - från idé till genomförande och uppföljning. Du ser till att rutiner och processer fungerar, att studier rapporteras korrekt och att information är uppdaterad och tillgänglig.
Du är en viktig kontaktpunkt för forskningssjuksköterskor, kliniker och andra som arbetar med studier, och samarbetar även med akademi, företag, myndigheter och regionala aktörer. Rollen innebär också att leda arbetsgrupper och projekt samt ge grundläggande rådgivning kring planering och genomförande av kliniska studier.
Exempel på arbetsuppgifter
• Samordna och utveckla arbetet med kliniska studier på sjukhuset
• Ta fram och förvalta rutiner, riktlinjer och stödfunktioner
• Stötta forskare och externa samarbetspartners
• Leda arbetsgrupper och projekt inom ramen för FoUUi-stabens uppdrag
• Bidra till samverkan med region, akademi och industri
• Fungera som kontaktlänk till relevanta resurser och infrastrukturer
• Delta i regionala och nationella forum.
Vem är du?
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning inom exempelvis medicin, omvårdnad, farmaci eller liknande område. Du har erfarenhet av kliniska studier eller forskningsverksamhet inom hälso- och sjukvård, har erfarenhet från industrisponsrade kliniska prövningar och har god förståelse för vårdens organisation och regelverk kring kliniska prövningar. Du har arbetat med projektledning och / eller verksamhetsutveckling och är van att samarbeta med akademi, näringsliv och myndigheter. Akademisk examen (t.ex. master eller doktorsexamen) inom relevant område är starkt meriterande, liksom dokumenterad utbildning i forskningsmetodik eller klinisk prövningsledning samt erfarenhet av arbete med decentraliserade kliniska prövningar. Det är också meriterande om du har erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning eller regionorganisation, samt kunskap om svenska kvalitetsregister, biobanker och andra forskningsinfrastrukturer.
Som person är du samarbetsinriktad och gillar att bygga och vårda relationer, både internt och externt. Du är strukturerad och kan planera och prioritera ditt arbete på egen hand. Samtidigt har du ett helhetsperspektiv, hög kvalitetskänsla och är bra på att analysera och lösa problem. Du uttrycker dig tydligt och tryggt i både tal och skrift
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och därför månar vi om att du ska ha ett utvecklande, tryggt och hållbart arbetsliv. Vi erbjuder många olika förmåner och fördelar oavsett var du befinner dig i livet och i karriären. Några av dessa förmåner är:
• Vidareutbildning. Vi erbjuder regelbundna, kompetenshöjande aktiviteter utifrån medarbetarens och verksamhetens behov.
• Ett generöst friskvårdsbidrag
• Personalgym och hälsoteam med fysioterapeuter, ergonomer och hälsopedagoger som kan stötta dig i din träning.
• Föräldrapenningtillägg och föräldralön.
Läs mer om vårt erbjudande: https://www.sodersjukhuset.se/jobba-pa-sos/personalpolicy/#under-din-foraldraledighet
Hos oss får du möjlighet att påverka, utveckla och bidra till att fler kliniska studier kan genomföras - till nytta för patienter och framtidens vård.
Låter detta intressant? Varmt välkommen med din ansökan!
