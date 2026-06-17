Foderoperatör till Rösängs Lantbruk
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2026-06-17
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Rösängs Lantbruk AB söker en foderoperatör till vårt team i Ålberga – en noggrann, positiv och driven person som vill vara med och tillverka foder till våra kycklingar.
Om företaget: Rösängs Lantbruk AB är ett modernt lantbruksföretag i utkanten av Nyköping med 20 anställda. Verksamheten omfattar kycklingproduktion, foderproduktion, växtodling och skogsbruk. På gården finns cirka 600 000 kycklingar och företaget producerar omkring 15 000 ton foder per år – huvudsakligen baserat på råvaror från de egna markerna.
Om tjänsten: Som foderoperatör blir du en del av ett mindre team på två personer som ansvarar för hela foderproduktionen till gårdens djur. Arbetet är praktiskt och varierat, där du bland annat fyller på råvaror, övervakar maskiner, ser till att produktionen flyter och utför enklare underhåll. Det är ett fysiskt och delvis dammigt arbete, typiskt för en lantbruksmiljö. Du behöver trivas med manuella uppgifter och vara bekväm i en vardag där du arbetar både självständigt och i samarbete med kollegor.
Arbetsuppgifter inkluderar:
Fyllning av råvaror till foderanläggningen
Övervakning och drift av foderproduktionen
Underhåll av maskiner och utrustning
Samarbete med kollegor inom foder, växtodling och kycklingproduktion
Kvalitetskontroll och dokumentation av foderproduktionPubliceringsdatum2026-06-17Kvalifikationer
B-körkort
Bekväm med att arbeta i lantbruksmiljö med damm, buller och tunga moment
Goda kunskaper i svenska
Meriterande:
Erfarenhet av foderproduktion eller maskinoperatörsarbete
CE-körkort
Erfarenhet av lantbruk eller djurproduktion
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarstagande och positiv
Trivs med fysiskt och praktiskt arbete
Är tekniskt intresserad och lösningsorienterad
Har förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för produktionen
Övrigt: Anställningsform: Heltid, tillsvidare med provanställning Placering: Rösängs Lantbruk AB, Rösäng 1, 611 90 Ålberga Boende: Boende finns på gården för rätt person Lön: Enligt överenskommelse Tillträde: Enligt överenskommelse
Vad vi erbjuder: Hos Rösängs Lantbruk AB får du en praktisk och viktig roll i ett modernt lantbruk med egen foderproduktion. Du blir en del av ett mindre team där du får ta ansvar, arbeta nära produktionen och bidra till att gårdens kycklingproduktion fungerar varje dag. För rätt person finns möjlighet till boende på gården.
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Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7927732-2057420". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766), https://jobb.tillvaxtnykoping.se
Västra Kvarngatan 64 (visa karta
)
611 32 NYKÖPING Arbetsplats
Tillväxt Nyköping Jobbnummer
9967792