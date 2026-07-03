Foderansvarig på mjölkgård
Van Houten, Arjen / Djuruppfödarjobb / Mariestad Visa alla djuruppfödarjobb i Mariestad
2026-07-03
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Foderansvarig till modern mjölkgård, en nyckelroll i vår verksamhet.
Vill du ha ett arbete där du gör verklig skillnad varje dag? Brinner du för kor, foder och hållbar produktion? Då kan du vara den vi söker.
Vi är en modern mjölkgård med cirka 530 mjölkkor som mjölkas i en 28-platsers grop tre gånger per dag. Våra kor producerar i genomsnitt 45 kg ECM, och djurens välfärd är alltid vår högsta prioritet. Korna går i öppna stallar på sandbäddar, och vi arbetar målmedvetet med att ständigt utveckla och optimera vår produktion. Vi tror på att alltid kunna bli lite bättre och drivs av nyfikenhet, engagemang och ett stort intresse för att hitta nya vägar till framgång. Publiceringsdatum2026-07-03Om tjänsten
Vi söker nu en foderansvarig som vill ta ett helhetsansvar för utfodringen på gården. Det här är en nyckelroll där du har ett stort ansvar för att våra kor får ett foder av hög kvalitet varje dag. Du blir en viktig del i att säkerställa en stabil och hög produktion, där utfodringen är en av de mest avgörande faktorerna.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Ansvara för den dagliga utfodringen.
Säkerställa att foderhantering och foderkvalitet håller hög standard.
Sköta och underhålla de maskiner som används i utfodringen.
Planera och följa upp rutiner.
Delta i övriga arbetsuppgifter på gården när verksamheten kräver det.
Ha en viktig och aktiv roll under vall- och skördesäsongen.
Vem är du?
Vi söker dig som vill ta ett stort ansvar och trivs med att vara en nyckelperson i verksamheten. Erfarenhet av mjölkproduktion och utfodring är mycket meriterande, men vi lägger ännu större vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi tror att du är:
Ansvarstagande och självgående.
Lösningsorienterad och strukturerad.
Klarar av att prioritera i högt tempo.
Noggrann och kvalitetsmedveten.
Intresserad av att utveckla och förbättra arbetssätt.
En lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö.
En person som kan vara en god förebild för praktikanter och nya medarbetare.
Behärskar det engelska språket då mycket kommunikation sker på engelska. Vi är ett arbetslag med många olika nationaliteter.
Hos oss är det högt i tak, och det är viktigt att man bidrar till en härlig stämning och inkluderar alla medarbetare. Vi hjälps åt och arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Vi uppskattar människor som tar initiativ, delar med sig av sina idéer och vill vara med och utveckla verksamheten.
Vi erbjuder
Det här är en tjänst för dig som vill ha mer än ett vanligt jobb. Rollen innebär ett stort ansvar och ett betydande inflytande över en central del av produktionen. Du kommer att arbeta nära gårdens ledning och ha en roll som på många sätt kan liknas vid ett delat ägaransvar när det gäller utfodring och den dagliga driften.
Vi ser gärna att du bor på gården eller närheten eftersom tjänsten innebär viss jour.
Om du vill arbeta på en gård där djuren står i fokus, där utveckling är en självklar del av vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad, då ser vi fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: Aliciakarlsson@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan foderansvarig". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare van Houten, Arjen
Färed Västerängs Gård 1 (visa karta
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545 90 TÖREBODA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Van Houten Arjen Jobbnummer
9992528