FM Care söker undersköterskor till natten
FM care AB / Undersköterskejobb / Västerås Visa alla undersköterskejobb i Västerås
2025-08-27
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FM care AB i Västerås
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
, Sala
eller i hela Sverige
FM Care AB är en privat utförare av hemtjänst, hemsjukvård och personlig assistans i Västerås. Vi strävar efter att ha Fokus på Människan där kundens välbefinnande alltid är i centrum. Vårt mål är att leverera högkvalitativa och tillförlitliga tjänster på ett professionellt sätt som överträffar våra kunders förväntningar. Med hjärtat på rätt ställe strävar vi efter att skapa livskvalitet i vardagen för våra kunder.
Vi söker undersköterskor till natthemtänsten. För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du erfarenhet inom hemtjänst och att du är utbildad undersköterska. Du som sökande behöver också ha ett B-körkort. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För den här tjänsten kommer du behöva visa utdrag från belastningsregistret samt diplom på avslutad undersköterskeutbildning.
MERITERANDE
Att ha arbetat i journal- och dokumentationssystemen:
Epsilon
Phoniro
Signit
VEM ÄR DU?
Du brinner för äldreomsorg och har en naturlig fallenhet för omvårdnad. Som person är du ödmjuk, serviceinriktad och har en god förmåga att skapa goda och långvariga relationer. Du är mån om att skapa trivsel och livskvalitet för våra kunder och är lyhörd för kundernas individuella behov.
I uppdraget är du självständig, ansvarsfull och du tar dig an dina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt. Vidare är du noggrann, lösningsfokuserad och ser hur du ska planera dina arbetsuppgifter för att säkerställa bästa tänkbara kvalitet i det arbete du utför. Du är även delaktig i att främja en positiv arbetsmiljö inom arbetsgruppen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: ansokan@fmcare.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Nattpersonal hemtjänst". Arbetsgivare FM care AB
(org.nr 559086-5977) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FM Care Jobbnummer
9477477