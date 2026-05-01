Flyttrådgivare till Bröderna Flytt >>Se hit!<<
Bröderna Flytt AB / Säljarjobb / Kungsbacka Visa alla säljarjobb i Kungsbacka
2026-05-01
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bröderna Flytt AB i Kungsbacka
, Göteborg
, Varberg
eller i hela Sverige
Flyttrådgivare till Bröderna Flytt
Bröderna Flytt växer och söker nu flyttrådgivare till vårt säljteam.
Som flyttrådgivare hjälper du kunder att hitta rätt lösning för sin flytt. Du kommer in tidigt i kundresan, ofta direkt efter att kunden skickat in en offertförfrågan.
Målet är att kontakta kunden när intresset är som störst, ge tydlig rådgivning och göra det enkelt att boka rätt tjänster. Du arbetar med kunder som behöver flytt, flyttstäd, packning eller magasinering.
Du kommer bland annat att:
kontakta kunder snabbt efter offertförfrågan
följa upp via telefon, SMS och mejl
hjälpa kunder att välja rätt flyttpaket
svara på frågor om flytt, packning, städ och magasinering
boka uppdrag i vårt system
säkerställa att kunden får tydlig information inför flytten
Målsättningen är enkel: Snabb kontakt, rätt rådgivning och en trygg bokning.
Arbetstider
Vecka A
Måndag-Fredag: 11-20
Lördag-Söndag: Ledig
Vecka B
Måndag-Torsdag: 09-18
Fredag-Lördag: Ledig
Söndag 11-20
Lön och kompensation
Fast grundlön som förhandlas utifrån erfarenhet. OB/helgkompensation tillkommer.
Vardag 50% OB efter 18:15
Söndag 100% OB
Vi söker dig som
är trygg i telefon
gillar kundkontakt och rådgivning
är tydlig, strukturerad och snabb i din kommunikation
kan skapa förtroende på kort tid
tycker om att hjälpa kunder till rätt beslut
arbetar noggrant även när tempot är högt
är bekväm med kvälls- och söndagspass enligt schema
talar och skriver mycket god svenska
Erfarenhet av försäljning, kundservice, bokning eller rådgivning är meriterande, men rätt personlighet väger tungt.
Vad vi erbjuder
fast månadslön
en roll där du påverkar kundens första upplevelse av Bröderna Flytt
tydlig OB/helgkompensation med ett strukturerat schema, anpassat för när intresset är som hetast
utbildning i våra tjänster och arbetssätt
moderna system för offert, bokning och kunduppföljning
möjlighet att växa i ett framåtdrivande bolag med kollegor i världsklass
Vårt mål är att göra flytten trygg, snygg och säker - från första kontakt till avslutat uppdrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bröderna Flytt AB
(org.nr 559224-3348)
faktorvägen 2 (visa karta
)
434 37 KUNGSBACKA Jobbnummer
9887337