Flyttpersonal sökes till kund i Göteborg
Performiq AB / Budjobb / Göteborg Visa alla budjobb i Göteborg
2026-01-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Performiq AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
eller i hela Sverige
Tjänstebeskrivning & erbjudande
PerformIQ söker nu dig som ska vara en del av logistikteam hos vår kund, du är en viktig bit i pusslet för att varje dag ska gå ihop. På varje uppdrag hjälper du inredaren att flytta kunders möbler från lagret till kundens hem. När bostaden är såld är du den som packar ner och hämtar tillbaka möblerna till lagret.
Personprofil
Vi söker dig som passar in på egenskaperna nedan:
• Har B-körkort
• Har ett sinne för ordning och reda
• Drivs av kvalitet och nöjda kunder
• Är flexibel och trivs att arbeta i högt tempo
• Har en positiv attityd och tycker om att ha kul på jobbet
• Har en god fysik och gillar att röra på dig
• Har grundläggande språkkunskaper i svenska och engelska
Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med flytt av möbler är detta ett stort plus!Publiceringsdatum2026-01-12Övrig information
Det är meriterande om du tidigare arbetat som chaufför/budbilsförare. Vidare är dina personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi söker en lagspelare som förstår vikten av sin egen prestation för att nå gruppens gemensamma mål. Du är en ansvarsfull och noggrann person som är mån om att dina arbetsuppgifter utförs på ett korrekt sätt.
Vi ser gärna att du har en bakgrund inom idrotts- eller föreningsliv. I din ansökan får du gärna berätta gärna vilken aktivitet du utövat och hur det format dig som person.
Start: Omgående
Omfattning: 30-40h /vecka
Arbetstid: Må-Fre 07-16.
Plats: Göteborg
Om PerformIQ
Skicka in din ansökan genom att trycka på "ansök". Ansök redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8910". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Performiq AB
(org.nr 556785-2677), http://www.performiq.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
PerformIQ Work AB Jobbnummer
9679830