Flyttpersonal med BE-körkort sökes bemanningsuppdrag
Flex Consulting AB / Budjobb / Malmö Visa alla budjobb i Malmö
2026-04-20
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Flex Consulting AB i Malmö
Om tjänsten
Vi söker nu engagerade och arbetsvilliga medarbetare till uppdrag hos en etablerad flyttfirma i Malmöområdet. Du blir anställd via oss på bemanningsföretaget och arbetar ute hos kund.
Tjänsten omfattar cirka 50-60% arbetstid, beroende på uppdrag och behov. För att kunna utföra arbetet krävs BE-körkort, då körning av fordon kopplade till flyttuppdragen ingår i arbetet.
Arbetet består i huvudsak av praktiska flyttuppgifter där du arbetar tillsammans med ett team i en aktiv och varierande arbetsmiljö.Dina arbetsuppgifter
Lastning och lossning av bohag och inventarier
Bärhjälp vid flyttuppdrag
Transport och körning av flyttfordon med BE-behörighet
Säker hantering av möbler och gods
Samarbete i team ute hos kund
Bidra till ett effektivt och professionellt genomförande av flyttuppdrag
Vi söker dig som
Har giltigt BE-körkort (krav)
Är fysiskt stark och trivs med ett aktivt arbete
Är ansvarsfull, punktlig och pålitlig
Har god samarbetsförmåga och fungerar bra i team
Har god förståelse i svenska i tal (för säker kommunikation i arbetet)
Har en positiv inställning och är arbetsvillig
Meriterande
Tidigare erfarenhet av flytt, lager eller logistik
Erfarenhet av att köra med släp eller tyngre fordon
Annan relevant yrkeserfarenhet inom transport eller service
Vi erbjuder
Anställning via bemanningsföretag
Varierande och aktiv arbetsmiljö
Möjlighet till kontinuerliga uppdrag för rätt person
Trevliga kollegor och stark teamkänsla
God chans till utveckling inom flytt och logistikÖvrig information
Placeringsort: Malmö med omnejd
Arbetstider: Vardagar, varierande tider (helgarbete kan förekomma vid behov)
Anställningsform: Behovsanställning / timanställning via bemanningSå ansöker du
Skicka din ansökan så snart som möjligt. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
E-post: flexconsultingsweden@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Flex Consulting AB
(org.nr 559529-3381), https://flexconsultingab.com
Anckargripsgatan 3 (visa karta
)
211 19 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9865465