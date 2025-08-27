Flyttpersonal i Stockholm
2025-08-27
Vi på Submit söker nu efter flyttpersonal till våra samarbetspartners!Arbetsuppgifter:
Som flyttpersonal hos oss kommer du att vara en viktig del av vårt team som hjälper våra olika partners, vi arbetar med de främsta flyttbolagen i Stockholm både stora som mindre. Där det handlar om att hantera kunders ägodelar på ett säkert och effektivt sätt. Dagarna är väldigt varierande och utspelar sig runt om i Stockholm. Dina främsta arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Packning och emballering av möbler och andra gods
Lasta och lossa flyttbilar
Montering och demontering av möbler vid behov
Kundkontakt och service
Vi söker dig som: Har god fysisk kondition och kan hantera tunga lyft
Är pålitlig, noggrann och ansvarsfull
Har en positiv attityd och är serviceinriktad
God samarbetsförmåga
Krav: Svenska eller engelska i tal och skrift
Meriterande: Tidigare erfarenhet av flytt
Tidigare erfarenhet av montering
B-körkort
C-körkort
Plats: Stockholm med omnejd Start: Omgående Lön: Enligt överenskommelse Arbetstid: Heltid/deltid
Om oss:Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut. Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt och möjligheter att bygga värdefulla nätverk som kommer att vara en tillgång för dig i framtiden. Vi tror på att investera i våra medarbetares personliga och professionella utveckling. Därför tillhandahåller vi en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din resa, och som finns där för att ge vägledning och stöd på vägen mot framgång.
