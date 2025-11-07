Flyttpersonal Flyttkarl Stadsbud
Rent a Mover Stockholm AB / Budjobb / Stockholm Visa alla budjobb i Stockholm
2025-11-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rent a Mover Stockholm AB i Stockholm
, Ekerö
eller i hela Sverige
Just nu söker vi dig som tidigare har erfarenhet av arbete som Flyttkarl och/eller Flyttbilschaufför till vår verksamhet inom Stor-Stockholm med utgångspunkt från vårt kontor i Ulvsunda/Bromma.
Vi arbetar både mot privata och offentliga kunder och utför allt från större Bohagsflyttar till mindre enstaka möbler, Kontorsflyttar och Pianotransporter samt andra mer avancerade tungtransporter. Vi arbetar också ute på byggarbetsplatser med byggstäd och inbärning av kök och dylikt till nyproduktioner.
Arbetsuppgifter och förväntningar
Som Flyttkarl hos oss arbetar du i team om minst 2 personer varav en är chauffören. I arbetet som flyttkarl ingår packning, lastning, lossning av kundens bohag eller kontorsflytt. Arbetet kräver god planeringsförmåga, gott omdöme, samarbetsförmåga, respekt och förståelse för att vi arbetar i någons privata hem och miljö. Det är lika viktigt att vara fysiskt stark som att vara noggrann och varsam i både packning och tunga lyft.
Vem söker vi?
Dig med yrkesstolhet! Vi letar efter dig som ser problemlösning som något positivt, du som tar ansvar för ditt arbete och som alltid ser till kundernas bästa och arbetar metodiskt och effektivt. Hos Rent A Mover erbjuds du en rörlig och lärorik arbetsplats där du alltid arbetar i team om minst 2 Movers. Vi erbjuder också en rolig arbetsplats full av humor och värme där det är viktigt att ha tillit till varandra i arbetet, som ibland kan vara tungt och krävande.
Det är starkt meriterande om du har körkort och lokalkännedom inom Stor-Stockholm och tidigare har arbetat med liknande arbetsuppgifter.
Att arbeta hos oss ska vara utvecklande och även roligt! Vi strävar alltid efter att överträffa våra kunders förväntningar. Arbetsglädje föder yrkesstolthet och perfektion! Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Flyttkarl Stadsbud". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rent a Mover Stockholm AB
(org.nr 556819-5282)
Johannesfredsvägen 9-11 (visa karta
)
168 69 BROMMA Arbetsplats
Rent A Mover AB Kontakt
Grundare och VD
Bror Fransson bror@rentamover.se Jobbnummer
9593341