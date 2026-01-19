Flyttpersonal
Mölndals Flytt söker nya medarbetare!
Vill du jobba i ett team där ordning, service och arbetsglädje står i centrum? Vi söker nu fler medarbetare som vill vara med och stärka vårt växande företag.
Arbetet utgår från vårt kontor i Göteborg, med uppdrag i Göteborg, kranskommunerna och långdistansflyttar inom Sverige.
Vi söker dig som:
Talar flytande svenska
Uttrycker dig väl
Har god servicekänsla och ett trevligt bemötande
Är ansvarsfull, noggrann och har god fysik
Har B-körkort manuellt (krav)
Har tidigare erfarenhet av flytt eller transport
Har tidigare erfarenhet av pianoflytt (meriterande)
Vi har tydliga rutiner och upplärning - du får allt stöd du behöver för att lyckas i rollen.
Tjänsten är timanställning till att börja med. Vi vill ha seriösa medarbetare och vi kommer ge dig några pass för att säkerställa att du är rätt person.
Vi kommer behöva sommarpersonal också då vi har högt tryck under maj-september.
Rekryteringsprocessen sker digitalt.
Skicka din ansökan till info@sverigesflyttservice.se
eller kontakta oss på 073-6249202 om du har frågor.
Skicka med ditt belastningsregistret i din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
E-post: info@sverigesflyttservice.se
Sveriges Flyttservice AB
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9690478