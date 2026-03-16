Flyttpersonal - Skaraborg - med körkort & egen bil
Norvic 24 AB / Fordonsförarjobb / Skövde
Vi på Städfirma 24 söker nu fler engagerade medarbetare som vill bli en del av vårt team. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö där vi strävar efter att skapa en arbetsplats som är både utvecklande och trivsam att gå till varje dag.
Som en del av vårt team inom flytt och transport kommer du att arbeta nära våra kunder och hjälpa dem med olika typer av uppdrag. Ena dagen kan du assistera en privatperson med att flytta från en bostad till en annan, medan nästa dag kan innebära att du hjälper ett företag att transportera bort gammal kontorsutrustning och leverera nya möbler. Arbetsuppgifterna är varierande och ingen dag är den andra lik.
För att trivas i rollen är det viktigt att du kan arbeta självständigt, ta initiativ och alltid ha kunden i fokus. Arbetet kan ibland vara fysiskt krävande, därför är god fysik en fördel.Publiceringsdatum2026-03-16Kvalifikationer
Kunna tala och skriva svenska
God fysisk förmåga
Positiv inställning och hög arbetsmoral
Meriterande
Erfarenhet inom flytt och transport
B-körkort
Plats: Skaraborg
Tidigare erfarenhet är ett krav. För oss är det viktigaste att du är motiverad, ansvarstagande och vill utvecklas tillsammans med oss.
Tjänsten kan tillsättas så snart vi hittar rätt person.
Vi erbjuder
Bra lön och goda förmåner
Möjligheter att utvecklas inom företaget genom interna utbildningar och eget engagemang
En arbetsplats som satsar långsiktigt på sina medarbetare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
E-post: info@stadfirma24.se Arbetsgivare Norvic 24 AB
(org.nr 559460-9488), https://stadfirma24.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Städfirma 24 Jobbnummer
9798990