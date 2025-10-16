flyttkarl/ Administratör
2025-10-16
Som flyttkarl hos oss kommer du:
• Packa och skydda kunders ägodelar för säker transport.
• Lasta och lossa flyttbilar på ett effektivt och säkert sätt.
• Transportera möbler och andra tillhörigheter till kundens nya adress.
• Montera och demontera möbler vid behov.
• Säkerställa att kundens önskemål och behov tillgodoses med högsta möjliga kvalitet.
Administratör
kan planera dagen
Behärska svenska eller engelska språket (Då kommunikation är viktigt för allas säkerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
E-post: info@k-sf.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona Städ & Flytt AB
