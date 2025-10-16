flyttkarl/ Administratör

Karlskrona Städ & Flytt AB / Budjobb / Karlskrona
2025-10-16


Som flyttkarl hos oss kommer du:
• Packa och skydda kunders ägodelar för säker transport.
• Lasta och lossa flyttbilar på ett effektivt och säkert sätt.
• Transportera möbler och andra tillhörigheter till kundens nya adress.
• Montera och demontera möbler vid behov.
• Säkerställa att kundens önskemål och behov tillgodoses med högsta möjliga kvalitet.
Administratör
kan planera dagen
Behärska svenska eller engelska språket (Då kommunikation är viktigt för allas säkerhet

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
E-post: info@k-sf.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Karlskrona Städ & Flytt AB (org.nr 559291-3247)

Jobbnummer
9560896

