Flyttkarl
TMC AB / Budjobb / Stockholm Visa alla budjobb i Stockholm
2026-07-22
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Vi söker nu engagerad och ansvarsfull flyttkarl för att förstärka vårt team. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med möjlighet till utveckling och goda arbetsvillkor.Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
Genomföra flyttningar av både privatpersoner och företag.
Packa, lasta och transportera möbler och övriga föremål.
Arbeta effektivt och med högsta noggrannhet för att säkerställa en smidig och säker flytt.
Ge god service till våra kunder under hela processen.
Vi söker dig som:
Har god fysik och trivs med ett fysiskt krävande arbete.
Är ansvarsfull, punktlig och noggrann.
Har erfarenhet av flyttarbete eller liknande, men vi utbildar gärna rätt person.
Är serviceinriktad och har en positiv attityd gentemot kunder och kollegor.
Har körkort (B-C)
Språk (engelska eller svenska) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
E-post: annons.tcm@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TMC AB
(org.nr 559457-1480)
Lindalsvägen 24 Lgh 1101 (visa karta
)
163 46 SPÅNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10009637