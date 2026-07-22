Flyttkarl

TMC AB / Budjobb / Stockholm
2026-07-22


Visa alla budjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos TMC AB i Stockholm

Vi söker nu engagerad och ansvarsfull flyttkarl för att förstärka vårt team. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med möjlighet till utveckling och goda arbetsvillkor.

Publiceringsdatum
2026-07-22

Dina arbetsuppgifter
Genomföra flyttningar av både privatpersoner och företag.
Packa, lasta och transportera möbler och övriga föremål.
Arbeta effektivt och med högsta noggrannhet för att säkerställa en smidig och säker flytt.
Ge god service till våra kunder under hela processen.

Vi söker dig som:
Har god fysik och trivs med ett fysiskt krävande arbete.
Är ansvarsfull, punktlig och noggrann.
Har erfarenhet av flyttarbete eller liknande, men vi utbildar gärna rätt person.
Är serviceinriktad och har en positiv attityd gentemot kunder och kollegor.
Har körkort (B-C)
Språk (engelska eller svenska)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
E-post: annons.tcm@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
TMC AB (org.nr 559457-1480)
Lindalsvägen 24 Lgh 1101 (visa karta)
163 46  SPÅNGA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
10009637

Prenumerera på jobb från TMC AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos TMC AB: