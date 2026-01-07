Flytthem söker en flyttarbetare

Elitbud Uppsala AB / Budjobb / Uppsala



Elitbud Uppsala AB söker Flyttarbetare
Arbetsgivare: Flytthem
Plats: Uppsala med omnejd
Anställningsform: Heltid / Deltid, tillsvidare eller enligt överenskommelse
Startdatum: Omgående eller enligt överenskommelse

Publiceringsdatum


Om tjänsten
Vi söker en pålitlig flyttarbetare för arbete med bohagsflytt. Arbetet innebär bärning, lastning och lossning. Erfarenhet är meriterande men inget krav. God fysik och punktlighet är viktigt.
Intresserad? Kontakta oss via telefon eller mejl.

Kvalifikationer
God fysisk hälsa - arbetet kan vara fysiskt krävande

Punktlig, noggrann och ansvarstagande

God samarbetsförmåga - arbeta i team

Tidigare erfarenhet av liknande arbete är meriterande men inget krav

Körkort är ett plus men inget krav

Vi erbjuder
Ett omväxlande och praktiskt arbete i ett team med god sammanhållning

Trygg anställning i ett växande företag

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@flytthem.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Elitbud Uppsala AB (org.nr 559259-7750), http://flytthem.se

Jobbnummer
9670341

