Flytthem söker en flyttarbetare
Elitbud Uppsala AB / Budjobb / Uppsala Visa alla budjobb i Uppsala
2026-01-07
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Elitbud Uppsala AB i Uppsala
, Stockholm
eller i hela Sverige
Elitbud Uppsala AB söker Flyttarbetare
Arbetsgivare: Flytthem
Plats: Uppsala med omnejd
Anställningsform: Heltid / Deltid, tillsvidare eller enligt överenskommelse
Startdatum: Omgående eller enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-01-07Om tjänsten
Vi söker en pålitlig flyttarbetare för arbete med bohagsflytt. Arbetet innebär bärning, lastning och lossning. Erfarenhet är meriterande men inget krav. God fysik och punktlighet är viktigt.
Intresserad? Kontakta oss via telefon eller mejl.Kvalifikationer
God fysisk hälsa - arbetet kan vara fysiskt krävande
Punktlig, noggrann och ansvarstagande
God samarbetsförmåga - arbeta i team
Tidigare erfarenhet av liknande arbete är meriterande men inget krav
Körkort är ett plus men inget krav
Vi erbjuder
Ett omväxlande och praktiskt arbete i ett team med god sammanhållning
Trygg anställning i ett växande företag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@flytthem.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elitbud Uppsala AB
(org.nr 559259-7750), http://flytthem.se Jobbnummer
9670341