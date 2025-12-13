Flyttgubbe med C-körkort & YKB Helsingborg
2025-12-13
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har C-körkort (krav)
Har giltigt YKB (krav)
Har erfarenhet av flyttarbete
Klarar fysiskt arbete och högt tempo
Har läshjälp / grundläggande svenska (du ska kunna förstå instruktioner och kommunicera i arbetet)
Är ansvarstagande, punktlig och serviceinriktad
Meriterande:
Tidigare arbete som flyttgubbe eller chaufför
Språkkunskaper utöver svenska
Erfarenhet av kundkontakt

Publiceringsdatum: 2025-12-13

Om företaget
Vi är en växande flyttfirma som erbjuder professionella flyttjänster till både privatpersoner och företag. Med fokus på kvalitet, service och pålitlighet hjälper vi våra kunder med allt från bohagsflytt och företagsflytt till packning, bärhjälp och enklare montering.
Vår verksamhet växer stadigt och efterfrågan på våra tjänster ökar, vilket gör att vi nu söker fler medarbetare som vill vara med och utvecklas tillsammans med oss. Vi arbetar i team och lägger stor vikt vid ordning, säkerhet och ett trevligt bemötande gentemot våra kunder.
Hos oss får du arbeta i ett företag där engagemang, ansvar och yrkesstolthet är viktiga värderingar. Vi strävar efter långsiktiga samarbeten med både kunder och personal och erbjuder en stabil arbetsmiljö med möjlighet till fler arbetspass i takt med att företaget fortsätter att växa. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
E-post: ansoka@movinggo.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: MovingGo AB
