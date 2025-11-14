Flyktingsamordnare till Danderyds kommun
2025-11-14
Socialförvaltningen kännetecknas av att vara en prestigelös förvaltning där det är lätt att samarbeta med alla förvaltningens medarbetare samt att beslutsvägarna är korta och enkla.
Vuxenavdelningen är en del av Socialförvaltningen, vår viktigaste uppgift är att se till att våra invånare får den hjälp och stöd som de behöver. Vi består av 33 medarbetare och leds av en avdelningschef samt fyra gruppchefer som ansvarar för olika områden. Vi är en sammansvetsad och stabil arbetsgrupp i olika åldrar som värderar att ha roligt tillsammans och tycker att det är viktigt att hjälpa varandra.
Vi sitter i Mörby Centrum, 14 min med tunnelbana från T-centralen. Vårt kontor har fräscha lokaler med bra teknologi. Här finns även många små rum för att prata ihop oss med varandra eller ta emot besökare. Vi arbetar också hemma i den mån det passar arbetet.
Tack vare kommunens mindre storlek arbetar vi verksamhetsnära och du har goda möjligheter att genom samverkan göra skillnad på riktigt och kunna påverka och utveckla arbetet. Vi sätter ett stort värde vid en rättssäker handläggning och har dokumenterade och lättillgängliga arbetsrutiner som du kommer att arbeta efter. Hos oss är det viktigt med nära arbetsledning och tillgänglighet till sin närmaste chef. Vi arbetar aktivt med samtalsmetoden MI på avdelningen och erbjuder relevanta interna och externa utbildningar. Vårt verksamhetssystem är Treserva.
Vi söker nu en flyktingsamordnare som vill bli en del av bostad- och integrationsgruppen där vi bryr oss om varandra och har roligt. Gruppen består i sin helhet av sex personer och en gruppchef. I bostadsgruppen ingår två bostadsekreterare och en bosamordnare. I integrationsgruppen ingår två integrationshandläggare, samt en flyktingsamordnare.
Publiceringsdatum2025-11-14
Som flyktingsamordnare kommer du att arbeta i ett projekt med fokus på kommunens beredskap och mottagningskapacitet för nyanlända, finansierat med medel från Länsstyrelsen i Stockholm.
I rollen får du en central funktion som länk mellan kommunen, målgruppen och civilsamhällets föreningar och organisationer. Ditt uppdrag handlar om att främja social inkludering och skapa vägar till gemenskap och delaktighet för nyanlända i kommunen. Ett särskilt fokus kommer läggas på målgrupperna nyanlända ungdomar och föräldralediga.
Du kommer bland annat att:
* Stötta, vägleda och ledsaga nyanlända i att hitta till olika verksamheter, aktiviteter och mötesplatser i samhället.
* Etablera och utveckla samverkan med civilsamhällets aktörer kring målgruppen nyanlända.
* Bygga nätverk och skapa kontakter som bidrar till att stärka lokalt engagemang och gemenskap.
* Ansvara för att matcha nyanlända hushåll med etablerade personer, s.k Välkomstguider.
* Koordinera aktiviteter och insatser som genomförs av projektets samverkansparter inom civilsamhället.
* Arbeta aktivt med uppföljningsarbete under projekttiden.
Tjänsten är till stor del operativ, och du kommer att arbeta nära både individer och organisationer. En del av verksamheten är förlagd på torsdagskvällar, då du som flyktingsamordnare kommer att vara i tjänst och koordinera verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har erfarenhet av arbete mot civilsamhället och kunskap om dess villkor.
* Tidigare arbetat med målgruppen nyanlända och/eller asylsökande och har god kunskap om målgruppen.
* Har god kännedom om det svenska samhället.
* Har som lägst gymnasieexamen.
* Har god förmåga att kommunicera på svenska, i tal och skrift.
* Har god datorvana och förmåga att hantera Officepaketet
Det är meriterande om du:
* Tidigare har arbetat med liknande arbetsuppgifter i en kommunal verksamhet.
* Har erfarenhet av arbete inom Socialtjänst.
* Har erfarenhet av projektarbete/samordning/utåtriktat arbete.
* Talar fler språk än svenska och engelska.
Vi söker dig som är samarbetsorienterad med ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet samtidigt som du har ett självständigt arbetssätt. Du är relationsskapande och tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer. Du har en förmåga att samverka, inspirera och driva verksamheten framåt. Vidare tror vi att du är kreativ, du ser utanför boxen, tänker i nya banor och är lösningsorienterad. Rollen som flyktingsamordnare är mångfacetterad och kräver stor flexibilitet och drivkraft. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du passar bra in i gruppen.
ÖVRIGT
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobba/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
