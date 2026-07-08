Flyktinghandledare
Falu Kommun, Arbetslivs- och socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Falun Visa alla socialsekreterarjobb i Falun
2026-07-08
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er).
Har du en förmåga att upptäcka behov och är duktig på att samordna insatser? Vill du vara med och ge Falu kommuns nyanlända så bra förutsättningar som möjligt för en lyckad integration?
Varmt välkommen med din ansökan!
Du kommer ingå i ett team tillsammans med fyra andra flyktinghandledare som leds av en teamledare. Flyktingmottagningen är organiserad inom Försörjningsenheten som är en del av Arbetslivs- och socialförvaltningen, under sektionen Arbetsliv. Enheten leds av en enhetschef och en bitr. enhetschef med ca 40 medarbetare. Utifrån ett respektfullt förhållningssätt arbetar flyktingmottagningen med målsättning att individer ska bli självständiga medborgare, få förståelse för och integreras i det svenska samhället.
Visionen är mer kvalitativt socialt arbete för faluborna och en mer attraktiv arbetsplats för medarbetarna. Flyktingmottagningen arbete utgår från Arbetslivs- och socialförvaltningens värdegrund. Vi utgår från människors lika värde och ett respektfullt bemötande. Vi inser vikten av allas delaktighet, vilket syns i vårt engagemang, ett lösningsfokuserat förhållningssätt och en tilltro till den enskildes egen förmåga. Kommuninvånarna ska kunna förvänta sig snabb och lättillgänglig information och rådgivning. Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
Falu Kommuns Flyktingmottagning tar främst emot kvotflyktingar och skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet. I rollen som flyktinghandledare arbetar du i huvudsak med att stödja nyanlända under deras etableringstid.
Tillsammans med ditt team ansvarar du för hela mottagningsprocessen. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att:
ta emot och hämta nyanlända vid ankomst
ge praktiskt stöd i samband med bosättning
ge praktiskt stöd och information i våra boenden för personer som omfattas av massflyktsdirektivet
vägleda till rätt insatser och samhällsaktörer
ge pedagogiskt stöd som stärker individens självständighet och delaktighet
Du arbetar i nära samverkan med socialsekreterare på försörjningsenheten och ingår i ett team som tillsammans driver mottagnings- och integrationsinsatser för en god etablering. Samverkan, både internt och externt, är en viktig del av arbetet.Kvalifikationer
För rollen krävs:
Examen inom något av områdena beteendevetenskap, socialt arbete, samhällsvetenskap, integration eller det område arbetsgivaren bedömer som relevant
Erfarenhet av dokumentation
Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
Erfarenhet av arbete med nyanlända invandrare med inriktning på samhällsintroduktion och integration
God kännedom om det svenska samhällssystemet
B-körkort för manuellt växlad bil
God datorvanaDina personliga egenskaper
Som person vill vi att du har en god samarbetsförmåga, är strukturerad, duktig på att kommunicera samt har en förmåga att samverka med andra myndigheter. Du är öppen och vänlig i ditt bemötande samt värdesätter olikheter och att du ser fördelarna med att arbeta i ett team samtidigt som du inte har några problem med att kunna arbeta självständigt. På arbetsplatsen är det viktigt att kunna beakta olika perspektiv i beslut samt bidra till en positiv anda på enheten.
Meriterande kvalifikationer
Språkkunskaper i språk som är vanligt förekommande vid flyktingmottagningen, exempelvis: persiska, dari, arabiska, swahili, kinyarwanda och kurdiska.
Kunskap och kännedom om andra kulturer än den svenska
Kunskap och/eller erfarenhet inom socialtjänstens områden
Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning från och med 1 september 2026 till 31 december 2027, under förutsättning att projektmedel för att finansiera denna beviljas.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell förtjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev – urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329148". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu Kommun
(org.nr 212000-2221)
791 83 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Falu Kommun, Arbetslivs- och socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Simon Brunner simon.brunner@falun.se 023-83480 Jobbnummer
9996148