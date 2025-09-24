Flygteknisk Lärare Helikopter (specialistofficer So7)
2025-09-24
Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) är sammanhållande för all teknisk utbildning i Försvarsmakten inom samtliga arenor. Luftsystemavdelningen, som är en del av utbildningsenheten (UtbE), ansvarar för att tillhandahålla teknisk utbildning på samtliga förekommande luftfartyg inom Försvarsmakten och söker nu en specialistofficer som medarbetare vid Helikopter- och specialflygsektionen. Kanske jobbar du redan idag som helikoptertekniker och är nyfiken på att utvecklas som lärare genom undervisning och pedagogik inom det militära flygtekniska utbildningsområdet i Försvarsmakten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet består i huvudsak av att vara lärare på teoretisk utbildning för helikoptersystem 14 (HKP14) och genom praktikundervisning i VMT14 (Virtual Maintenance Trainer). Utbildningen sker på svenska med stöd av engelska publikationer. Tjänsten kan även komma att innebära utbildning på andra flygsystem samt stöd till våra övriga avdelningar på förbandet, och då i huvudsak inom kompetensområdet flygteknik, men kan också omfatta andra uppgifter inom avdelningens och skolans ansvarsområden. Du kommer att ingå i ett team som tillsammans skapar kvalitetssäkrad teknisk utbildning på helikoptersystem 14 för morgondagens helikoptertekniker i Försvarsmakten.
Kvalifikationer
• Godkänd militär flygteknisk utbildning SE-EMAR nivå B1
• Godkänd militär flygteknisk typutbildning SE-EMAR nivå B1 på HKP14
• God förmåga i det svenska språket
• Goda kunskaper i engelska språket
• Körkort lägst klass B manuell.
• Specialistofficer (SO7).
Personliga egenskaper
Som person är du initiativrik, social, ansvarskännande. Du har ett stort intresse av att ta till dig nya kunskaper och drivs av att förbättra pedagogiken inom lärandet. Flexibiliteten utöver ditt eget ansvarsområde är en nödvändighet, både för att stödja inom andra kompetensområden och för att lösa olika former av gemensamma uppgifter, till exempel vid utformning av nya kurser. Du har en god förmåga att arbeta självständigt så väl som i ett arbetslag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Godkänd militär flygteknisk utbildning SE-EMAR nivå B2
• Godkänd militär flygteknisk typutbildning SE-EMAR nivå B2 på HKP14
• Erfarenhet som lärare/instruktör
• God IT-kunskap i utbildningsmiljöer
Övrigt
Tjänsten är en militär befattning som specialistofficer och är en tillsvidareanställning. Befattningen är placerad på FMTS i Halmstad. Eftersom FMTS arbetar för en jämn könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till denna tjänst. Resor förekommer i tjänsten då viss utbildning genomförs vid Försvarsmaktens förband. Tillträde enligt överenskommelse.
Förfrågningar om befattningen kan göras till sektionschef Torbjörn Olsson på telefon, växel 08-788 75 00.
Fackliga representanter (nås via växel 08-788 75 00)
HSOF: Anders Norén
OFRS: Roland Kramer
SACO: Nermina Dzanic
SEKO: Irene Ström
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-30. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, med huvudort i Halmstad är ett logistikförband där tekniken står i centrum. Förbandets verksamhet vilar på fyra ben - utveckling, utbildning, verkstads- och krigsförbandsproduktion. För att Försvarsmaktens förband ska kunna verka behöver de fungerande materiel och för det har FMTS en viktig roll.
FMTS har ett funktionsansvar för den tekniska tjänsten inom Försvarsmakten, vilket bland annat innebär att följa teknikutvecklingen för att kunna förutse kommande behov men även föreslå förändringar och förbättringar.
Här finns spännande utvecklingsmöjligheter för den som är tekniskt intresserad, både på grundläggande och mycket avancerad nivå. FMTS utbildar officerare, specialistofficerare, och civilanställda i teknisk tjänst inom samtliga försvarsgrenar. Utöver det så utbildas soldater inom logistik.
FMTS har verksamhet över hela Sverige, från Revingehed i söder till Boden i norr. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått såväl på hemmaplan som runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och en god balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands men innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
