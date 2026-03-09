Flygtekniker Till Saab Aircraft Maintenance And Modification

Montico HR Partner AB / Flygteknikerjobb / Linköping
2026-03-09


Aircraft Maintenance And Modification i Linköping ansvarar för underhåll, reparationer och modifieringar av militära flygplan. De levererar supportlösningar för att upprätthålla systemens tillgänglighet för sina kunder. Arbetet utförs i en miljö styrd av tekniska krav och flygsäkerhetsstandarder. Nu söker de flygtekniker till verksamheten i Linköping. Tjänsten innebär operativt arbete med tungt underhåll av flygsystem.

Publiceringsdatum
2026-03-09

Om tjänsten
Arbetet omfattar planerat och avhjälpande tungt underhåll, felsökning samt funktionskontroller. Dokumentation sker löpande enligt gällande regelverk för att säkerställa systemens luftvärdighet.

Anställningen börjar som konsult via Montico för att planeras att övergå till en tillsvidareanställning hos SAAB AB.

Vi söker dig som
Innehar flygteknikercertifikat.

Meriterande:

• RML/EMAR certifikat för 39 C/D/E.
• EASA eller RML/EMAR certifikat på annat flygsystem.
• Tidigare erfarenhet av militärt underhåll.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "11204".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Montico Hr Partner AB (org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/

Arbetsplats
Montico HR Partner AB

Kontakt
Robert Landén
robert.landen@montico.se
+46 140 59 90 20

Jobbnummer
9786371

