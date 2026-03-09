Flygtekniker Till Saab Aircraft Maintenance And Modification
2026-03-09
Aircraft Maintenance And Modification i Linköping ansvarar för underhåll, reparationer och modifieringar av militära flygplan. De levererar supportlösningar för att upprätthålla systemens tillgänglighet för sina kunder. Arbetet utförs i en miljö styrd av tekniska krav och flygsäkerhetsstandarder. Nu söker de flygtekniker till verksamheten i Linköping. Tjänsten innebär operativt arbete med tungt underhåll av flygsystem.
Arbetet omfattar planerat och avhjälpande tungt underhåll, felsökning samt funktionskontroller. Dokumentation sker löpande enligt gällande regelverk för att säkerställa systemens luftvärdighet.
Anställningen börjar som konsult via Montico för att planeras att övergå till en tillsvidareanställning hos SAAB AB.
Vi söker dig som
Innehar flygteknikercertifikat.
Meriterande:
• RML/EMAR certifikat för 39 C/D/E.
• EASA eller RML/EMAR certifikat på annat flygsystem.
• Tidigare erfarenhet av militärt underhåll. Ersättning
